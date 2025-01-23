2da Epístola de Juan [Lectura Pública de La Biblia]

Directamente de las páginas de La Biblia.

2da Epístola de Juan, en la versión Reina Valera 1960.

Leída en Plaza Unión, Lima - Perú.





Únete a esta misión extraordinaria de dar lectura pública a La Sagrada Biblia

en diferentes plazas y calles. Sé testigo de cómo Las Sagradas Escrituras pueden renovar la fe en aquellas personas que escuchan.





Support: www.paypal.com/paypalme/brucephillipmafer