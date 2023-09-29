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'DING DONG THE WICKED WITCH IS DEAD!
EARTH SHAKING NEWS
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326 views • 09/29/2023

DIANE FEINSTEIN WAS A LIAR AND CON ARTIST. HE CORRUPT HUSBAND MAKE BILLIONS OFF HIS BUSINESS DEALING WITH THE COMMUNIST CHINESE. OF COURSE, AMERICA'S ENTIRE GOVERNMENT SECRETLY WORKS WITH COMMUNIST CHINA TO SELLOUT AMERICA. DIANE IS NOW IN HELL WHERE SHE BELONGS. SHE WAS A BULLY-LIAR AND CHEAT. SOME PEOPLE CANNOT BE REDEEMED AND DESERVE THEIR PLACE IN HELL. THE BIBLE DECLARES ONE CAN HAVE THEIR RICHES ON EARTH OR IN HEAVEN. DON'T FEEL SORRY FOR WEALTHY DIANE! SHE CHOSE HER LAST RESTING PLACE SPIRITUALLY AND WILL FOREVER BE TORMENTED AS A RESULT OF THAT DEADLY CHOICE...WAKEUP!

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