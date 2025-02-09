Episode 79: Liebes Stimmvieh (Regierung ist Sklaverei)

Über die Wahl der richtigen Partei wurde so endlos viel gesagt wie über die Nützlichkeit des Wählens an sich. Worüber seltenst geredet wird sind die Nebeneffekte und Implikationen des Wählens – und Junge, das ist krasser Stoff. Ich wette, so hast du das noch nie betrachtet. Halt die Mütze fest!

Aus Aktualitätsgründen gebe ich hier ein Preview einer Sendung, die auf YT erst in der Woche vor der Wahl herauskommt. Leider musste ich dafür eine andere Episode kannibalisieren. Hilf mit, meinen Kanal auf Brighteon bekannter zu machen, damit die Plattform mir erlaubt, 50 weitere Videos hier zu posten. Ich würde wirklich gern alle Episoden zeitnah hier veröffentlichen. Dankeschön für Deine Unterstützung!







In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

