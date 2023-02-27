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"Антихрист-лжемессяи, полуживой под фольгой..." Сон от 20 февраля 2018 г.
Neba Luch
Neba Luch
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12 views • 02/27/2023

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Cон от 20 февраля 2018 г. про антихриста-лжемессию

Во сне какие-то люди обсуждали коварные планы и посмеиваясь говорили: "Мы как раз и хотим произвести раскол!" Потом я увидела как бы больничную каталку и на ней ТЕЛО прикрытое листом мятой ФОЛЬГИ вместо простыни, вроде как тело Христа. И лицо тоже было прикрыто. И те люди говорили, что собираются вновь распять Его. Когда я приоткрыла часть фольги, то увидела щёку полуживого человека и она выглядела более постарелой, чем могло бы быть у 33-летнего мужчины. И я про себя подумала: "Конечно это не может быть Христос! Ведь Он не будет распят во второй раз!"

Возможно во сне двойной смысл: антихриста готовят - вывести его наконец на мировую сцену. И в то же время люди вновь распнут настоящего Мессию в своих сердцах, приняв Лжемессию.



13 Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы;

14 ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своём бедным.

15 Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займёт место того.

16 Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это — суета и томление духа!
Екклесиаст 4 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/21/4/#13


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