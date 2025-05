«Мир и безопасность», затем внезапное разрушение (“пагуба” 1Фес 5:3) Окружение Иерусалима в 14-м году по Временной Шкале Даниила – в 2024 г! Лиланд Джонс

Скачивайте ДОКУМЕНТ С ПЕРЕВОДОМ

pdf https://cloud.mail.ru/public/CYM6/JbnbFEuVY

doc https://cloud.mail.ru/public/SyZw/zq8bdHXRE

odt https://cloud.mail.ru/public/hpCn/Ru2jt696k

https://t.me/luchneba/12888





Это перевод к видео Лиланда Джонса от 20 августа 20204 г

Peace and Security, then Sudden Destruction!

https://vimeo.com/1000818817

https://old.bitchute.com/video/w32nnKDc4AAT/

Транскрипт на англ. https://leelandjones.wordpress.com/course-02/

про

- окружение Иерусалима в 2024 г!

- какие пророчества из Вр. Шкалы Даниила исполнились!

- переговоры 15-16 авг. 2024 г по освобождению заложников и прекращению огня в Газе,

- 19 авг. 2024 г Энтони Блинкен "прочный мир и безопасность"/"peace and security"

- разговор Трампа и Нетаньяху 14 августа 2024 г.

Это исполнение пророчества о Попрании Воинства и когда будут говорить "мир и безопасность", тогда внезапное разрушение (1 Фес 5:3) и ведёт к тому что Иерусалим будет окружён армиями (войсками Лк 21:20)

Второе пришествие Христа очень близко!





Фрагменты:

"Мы не знаем дня и часа, когда Сын Человеческий явится на облаках, но мы ожидаем это с волнением, потому что Он прийдёт в Армагеддоне. Зах 14:3 “Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани.” Это битва Армагеддон. “И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской...” Да, в тот самый день, битва будет в тот же самый день, когда Он прийдёт на Елеонскую гору.





Иез 7:25 “идёт пагуба; будут искать мира, и не найдут”

1 Фес 5:3 “Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба”

Лк 21:20 Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его





Когда Д. Трамп и Б. Нетаньяху заключали мирный договор (Peace Deal в 2020 г., см. https://youtu.be/XARaPSAwP8g?t=513), это было подготовкой к Армагеддону.





Дан 8:25 «среди мира погубит многих» - когда Трамп и Нетаньяху говорили о «мире»

(14 августа 2024 г)

https://www.israelnationalnews.com/news/394655

https://www.reuters.com/world/trump-netanyahu-speak-about-gaza-hostage-ceasefire-deal-axios-reports-2024-08-15/

“Дональд Трамп... разговаривал по телефону с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудил захват заложников в секторе Газа... СОГЛАШЕНИЕ о прекращении огня.” (“Donald Trump on Wednesday spoke on the phone with Prime Minister Benjamin Netanyahu and discussed the Gaza hostage and ceasefire DEAL”) Это тот “мир”, через который антихрист погубит многих.





Б. Нетаньяху выступает в роли Седекии.

Иез 12:10 “это — предвещание для начальствующего в Иерусалиме” (KJV “prince of Jerusalem” https://biblehub.com/kjv/ezekiel/12.htm) Это про Нетаньяху. А в 17-й главе, он заключает мирный договор с антихристом Трампом, что мы и видели в 2020 г. 8-я глава Даниила описывает этот мирный договор, а в 11-й главе говорится о том, что антихрист заключает мирный договор с князем (начальствующим) Иерусалима. Мы также видим, что Д. Трамп, ”небольшой рог” упомянут в этих пророчествах под своим именем Trump! Иезекииль 17:4 ABP “Трамп с трубой” (Trump with the trumpet” https://biblehub.com/interlinear/apostolic/ezekiel/7.htm,

см. также о значении имени Trump – “рог” и “труба” – https://youtu.be/niZ87QOK35s?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=74]





Сейчас 14-й год!

Иез 43:3 “когда приходил возвестить гибель городу”

Иез 40:1 “в четырнадцатом году по разрушении города”.

А перед тем как Иерусалим будет окружён армиями, будут говорить “мир и безопасность”, а затем внезапное разрушение, и это будет в 14-м году (т.е. в 2024 году)"





См. также:

Протокол школы Вр. Шкала Даниила

видео https://www.youtube.com/watch?v=Whz6xALmnBM&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=22

документ https://cloud.mail.ru/public/kSbz/vVLt6aKon





Cхемы Лиланда русск-англ





7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг)

https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

https://t.me/luchneba/5092





Временная шкала Царя ( 2010-2024 гг)

https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

https://t.me/luchneba/4935





9-е Ава. Вр. Шкала Даниила 25 июля 2015 г - 16 августа 2024 г

https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

https://t.me/luchneba/7236





Вр. Шкала Даниила, 4 вопроса

https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG https://t.me/luchneba/10555





Плейлист Лиланда "Daniel’s Timeline”

https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=1





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/