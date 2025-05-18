BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Bizonyitékok arra, hogy a COVID óltás az egy becsapás volt és évekkel előtte már felkészültek rá a világ országai.
18 views • 4 months ago

Ha felvetted az oltást vagy ha nem így is úgy is tudnod kell az Igazságot, mert nem mindegy, hogy hova kerülsz, a pokolba vagy a menyországba. Csak az tud a menyországba jutni aki tudja és ismeri az Igazságot, mindenki aki a pokolba kerül tudatlanságból kerül oda és mert jobban szerette a hazugságot mint az Igazságot. Tanulj, mert máskép elveszel és már kevés az időd, használd ki!

trumpfoodjesus christvaticandanielromajezuspapacovidjarvanyoltasfarmacifenevadbelyegefenevadbirodalomjelenesekfenevad kepemesterseges intelligenciaszamagonoszvarazslasszoborlovasa
