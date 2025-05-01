EDWARD BERNAYS - El padre de la propaganda del S. XXI

Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, se convirtio en el maestro de la PROPAGANDA, haciendo desde trabajos de publicidad para manipular a las masas, cambiar sus costumbre e incrementar las ganancias, pero tambien se dedico a fomentar hábitos dañinos para la salud como la campaña de fumar para las mujeres, un vil y puro contro mental. También trabajó con la CIA para poder controlar a los campesinos de Guatemala y derrocar gobiernos comunistas, donde fueron despojados de sus tierras y mucha gente asesinada. CONOCE LA HISTORIA PORQUE DE ELLO TENEMOS QUE APRENDER PARA QUE NO SE REPITA..

Original de James Corbett, en Corbettreport.com

Título original: "Meet Edward Bernays, Master of Propaganda".





