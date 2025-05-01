EDWARD BERNAYS - El padre de la propaganda del S. XXI

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, se convirtio en el maestro de la PROPAGANDA, haciendo desde trabajos de publicidad para manipular a las masas, cambiar sus costumbre e incrementar las ganancias, pero tambien se dedico a fomentar hábitos dañinos para la salud como la campaña de fumar para las mujeres, un vil y puro contro mental. También trabajó con la CIA para poder controlar a los campesinos de Guatemala y derrocar gobiernos comunistas, donde fueron despojados de sus tierras y mucha gente asesinada. CONOCE LA HISTORIA PORQUE DE ELLO TENEMOS QUE APRENDER PARA QUE NO SE REPITA..
Original de James Corbett, en Corbettreport.com
Título original: "Meet Edward Bernays, Master of Propaganda".
