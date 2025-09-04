: CLAIM OF THE LIFE, TUTORIAL-VIDEO, FORTHECLAIMOFTHELIFE.COM.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
: CLAIM OF THE LIFE.
: Chief-fought for the You, You and You, For the end of the THEM, When-you-didnt, even-know, Who-he-was or what-he-was-fighting-for.
: SOLITARY-WEBSITE FOR THE VALID-CLAIM-CONTRACT BY THE POSTMASTER-GENERAL: Russell-Jay: Gould'S-AUTHORIZATION.
: SERVING-CITIZENS OF THE WORLD:
: [A]DULT-CLAIMANTS.
: CHILDREN. [PARENTS MUST COMPLETE THEIRS FIRST.]
: BRIDGE-PASS, FOR THE POSTMASTERS, WITH THE CLAIM-CONTRACT, BY THE CHIEF’S-PRIOR-AUTHORIZING-POSTMASTERS.
FOR THESE NATIVITY-CLAIM-CONTRACTS OF THIS WEBSITE ARE WITH THE SEALS AND AUTOGRAPHS BY THE CONTRACTING-POSTMASTER-GENERAL: Russell-Jay: Gould.
FOR THE SERVICE OF THE WORLD-CITIZENS & FOREIGN-POSTAL-COUNTRIES.
: CLAIM OF THE LIFE.
FORTHECLAIMOFTHELIFE.COM.
: Russell-Jay: Gould.
: Hero of Our Planet: Truth-Wins.
: http://linktr.ee/russelljaygould.
: Love &: Kindness to the World.