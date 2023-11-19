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'MEGA CHURCHES ARE & ARM OF OUR NAZI GOVERNMENT NOW! IT'S EXPOSED HERE!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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146 views • 11/19/2023

THIS IS REASON ENOUGH NOT TO TRUST MEGA PREACHERS. SINCER THEY'RE A 501C-3 NON PROFIT THE GOVERNMENT DOES CONTROL THEM. THEY WILL PUSH SEE SOMETHING-SAY SOMETHING IN TURNING IN TRUE BELIEVERS IN YESHUA/JESUS. THEY WILL DO THIS TO KEEP THEIR FINANCIAL STATUS WITH OUR SATANIC GOVERNMENT. YOU WILL KNOW THEM BECAUSE THE PREACHERS FLASH SATANS DEVIL SIGN AND THEIR MINISTRY NAMES ARE THREE. TBN=666, CBN=666, PERRY STONE MINISTRY=666, JIMMY SWAGGART MINISTRY (SBN)=666. I,CIA,I THINK YOU GET THE POINT. THE GOVERNMENT HAS THEIR 666 NAMES, FBI, CIA, DEA ECT...CHARITIES HAVE THEIR 666'S, WORLD WILDLIFE FUND, FOOD FOR POOR, SAVE THE CHILDREN ECT. BY ALL MEANS DO NOT GIVE TO ANY ENTITY THAT REPRESENTS THE 3 SYMBOLS OR NAMES. IT'S A SATANIC CON GAME. PREP, ARMUP, PRAY AND GET OUT OF THE WAY. HELL ON EARTH IS COMING AND YOU BETTER BE ABLE TO FIGHT FOR YOUR VERY SURVIVAL NOW...WE'RE IN THE END TIMES NOW...

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militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
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