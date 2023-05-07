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WARNING! MARTIAL LAW DECLARED 42 ENDS!
EARTH SHAKING NEWS
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330 views • 05/07/2023

ALL HELL IS GOING TO BREAK LOOSE IN THE NEXT WEEK OR TWO. WHILE THE VERAGE BRAIN DEAD AMERICAN IS INDULGING IN ENTERTAINMENT RIGHT NOW. AN RMY OF ILLEGALS ARE GATHERING AT AMERICAS SOUTHERN BORER. UN  BE KNOWN TO  EMPTY HEDED AMERICANS, ILLEGALS ARE OMING IN RIHT NOW. THEE CARPETBAGGERS ARE BEING PACKED INTO EVERY ITY IMAGEABLE NOW. THEY RECEIVE ENDLESS FREEBEES WHILE HOMELESS AMERICANS STRUGGLE TO EAT. THESE ILLEGALS ARE QUICKLY CONSUMING THE LAST OF AMERICAS FOOD RESERVES. WHEN THE STOCK MARKET CRASHES THESE ILLEGALS WILL BE COMING AFTER AMERICANS POSSESSIONS. YOU'RE A FOOL IF YOU DON'T HAVE PERSONAL PROTECTION IN DEFENDING YOU AND YOUR LOVED ONES. THE OCCULT ELITE DESIGNED THE COLLAPSE OF AMERICA LONG BEFORE YOU AND I WERE BORN. HELL ON EARTH IS ON YOUR DOOR STEP ANED YOU DON'T EVN KNOW IT...IF YOU ON'T BELIEVE ME WAIT AND SEE WHAT HPPENS IN THE NOT TO DITANT FUTURE...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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