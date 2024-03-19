FPV full video

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Такого ви ще не бачили!
Показуємо вам повний процес полювання на росіян. Від початку до кінця. Без монтажу і прискорення відео. Можливо для когось будуть складнощі із завантаженням великого файлу відео, але повірте, воно того варте.
Група з пʼяти окупантів рухалась зі свого тилу у бік позицій. Ми виявили їх і нанесли по кожному з них ураження за допомогою дронів-камікадзе з потужною уламковою частиною. Результат - 5 хороших рузьких гнитимуть у нашій землі. Двоє отримали поранення кінцівок і стекли кровʼю, один втратив обидві стопи і стік кровʼю. Ще двом пощастило більше, бо вони вмерли миттєво.
Ураження нанесені дронами «RUSOYOB», які нам постачає спільнота Стерненка (https://t.me/ssternenko)
Для зручності перегляду зробили для вас таймінг з подіями
Таймінг:
0 - 1:08 виявлено 5 окупантів, які прямують з тилу у бік своїх позицій
1:08 - 1:19 наша артилерія змушує росіян сховатись у лісосмузі
2:00 початок полювання
2:55 вибрали першу жертву
3:26 ураження першої жертви.
Далі контроль ділянки і виявлення наступних жертв.
8:09 друга жертва наближається до місця ураження першої і робить підранку інʼєкцію невідомої речовини
10:08 друга жертва чує наш фпв і прикидається мертвою
11:25 ураження другої і першої жертви
11:36 друга жертва кричить «гойда»
12:29 виявлено третю жертву
12:47 виявлено четверту жертву
13:01 друга жертва робить собі інʼєкцію невідомої речовини
14:03 виявлено пʼяту жертву
17:53 ураження третьої жертви
21:08 - 21:58 випадково знято «отріцатєльноє наступлєніє» росіян з Бердичів
22:22 третя жертва бідкається, бо втратив дві ноги
25:25 ураження четвертої жертви
30:56 ураження пʼятої жертви
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