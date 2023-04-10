АпоКАЛИпсис. Виктория ПреобРАженская. «Открывается Ад. Украина — в огне...» СтихоТварение

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«АпоКАЛИпсис». Виктория ПреобРАженская. https://youtu.be/95l2L1sYgrc (Слова, Музыка, Изполнение Автора).
Космическая Музыка и Песни Виктории ПреобРАженской (слушать/скачать): https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannaya-muzyka-i-pesnya
Сакральная Поэзия Виктории ПреобРАженской: https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/
АпоКАЛИпсис
Открывается Ад.
Украина — в огне.
О, Белый БРАт!
Мы — на Земле!
Ярче Солнца Горим
в промозглой Тьме!
Мы — Победим
на этой Земле!
Ангел ВзРАщивает
Крылья Любви!
Здесь очень мрачно,
Всё — впереди!
РАй — без Небес!
Матерь Мира —
с тобой!
Веруй и Знай!
Войне — Отбой!
Скоро СВЕРшится
Последний Час!
Взпыхнет Солнца
Небесный Глаз!
Станет во Свету
БлаЖЕНно тем,
кто со Мной
рядом,
и кто затем
примет Священное
Имя Любви,
Вечной Софии
Земные Огни.
Кто Меня примет —
познает Жизнь
Ветров и Огней.
Иди и молись!
Станет Ночь
Светлее, чем День!
Выше Небес
Дерева пень.
Срублены
все Дерева
на Земле.
Это не горы,
а скалы в огне.
Это Святая
Древность
землян.
Мы на планете,
где кривит обман.
Что же случилось,
Великий Ману?
Кто твою душу
так обманул?
Где Твоя Мама?
И что с Ней теперь?
В Этой ПрогРАмме —
Открытая Дверь.
Кто ищет Путь,
тот найдёт —
и Вперёд!
Вздрогнет,
проснувшись
ИзКОНный народ!
Станет такое,
что всем невдомёк.
Улицей смерти
Явится Бог!
Разве познаете
Истины Лик?
Разве услышите
Мудрости Крик?
Только СожЖЕНие
Ада во Тьме,
в этой Земной
непробудной тюрьме —
Даст всем Спасенье!
И Явится Мать —
всех Поднимать,
Обнимать,
Утешать.
Станете целостными
в Её Власти.
И наберётесь горя
и сластей.
Станет всё это
в ближайшей Войне.
АпоКАЛИпсис —
Азъ на Земле!
09.02.2023
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Telegram Канал «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya