Прийди, прийди, о Правда Вечная! Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова Камышлова 2023 г.

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Музыка и слова Юлии Ливтвиновой. Запись 2023 г.





Текст с аккордами:





1

С G

Прийди, прийди, прийди! О, Правда Вечная!

Am E

Прийди, любовь Христова бесконечная!

F F7 С

Прийди, прийди! И мир Свой утверди!

F F7 G

Прийди, прийди!.. Прийди!..





С G

Твои, Господь, уставы вековечные!

Am E

Ты судишь помышления сердечные.

F F7 С

До разделения меч Божьих уст!

F F7 G

Всё для Тебя!.. Тобою всё, Иисус!..









2

Прийди, прийди! Иисус!.. Ты - Правда Вечная!

О, Дух, прийди! И крылья дай на плечи нам!

От четырёх ветров прийди, дохни!

По слову Твоему нас оживи!





Чтоб снова мы парили точно птицы!

Чтоб светом нам облечься и светиться!

Чтоб вновь к Тебе, к Твоим лучам взошли

Твои ростки из-под земли.





3

Твои сценарии все безупречные!

Пусть будет всё, как в них Тобой намечено.

Ты под Своё крыло Своих возьми.

Сразиться за Сион сойди!





Прийди, прийди! Иисус!.. Ты - Правда Вечная!

О, Агнец, славою Отца увенчаный!

Пусть путь как облака, мир - как река!

Спасать Твоя рука не коротка!

Иез 37:9

Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.





Дан 9:24

Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых.





Ос 6:2

оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его.





Ис 26:19

Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов.





Пс 118:142

Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина.





Ин 17:3

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.





Ин 5:25

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.





1Кор 15:22

Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,





Пс 118:149,154-159

149 Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.

154 Вступись в дело моё и защити меня; по слову Твоему оживи меня.

156 Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.

159 Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.







