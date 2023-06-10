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'CALL TO ACTION FOR MILITIA!-
EARTH SHAKING NEWS
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168 views • 06/10/2023

THIS IS THE BEGINNING FOR THE MILITIA AND BELIEVERS IN YESHUA/JESUS TO TAKE BACK AMERICA. DOUG AND RANDY ARE INVITING ALL LIKE MINDED PEOPLE TO HELP IN THIS EFFORT TO SAVE LIKE MINDED HUMAN BEINGS FROM THE SHEER EVIL STRANGLING AMERICA RIGHT NOW. IF YOU HATE WHAT PAGAN AMERICA HAS TURNED INTO THE E-MAILS CONTACTS ARE IN THIS VIDEO. IF YOU DO NOTHING AMERICA IS AS GOOD AS DEAD NOW. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...THE CLOCK IS TICKING ON THE SURVIVAL OF AMERICA RIGHT NOW...

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