CODE 22 SEC 288A

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
RPS REVOLUTIONS PER SECOND
FEATHERS TAKE FLIGHT jaredites not jacobites
SAA-SOUTH ATLANTIC ANOMALY WEAKENED MAGNETIC FIELDS PATCHED
CENTAURI TUNNELS COLLAPSED
FRB'S--FAST BLAST RADIO WAVES , DARK MATTER,
SUPER MASSIVE BLACK HOLE JETS...
SUPER SOLDIERS HAVE LITERALLY BEEN BROKEN DOWN AND BUILT BACK UP CLEAR SIGNALS UNCORRUPTED IN THE BRANCHES. THIS IS KEY. MERIT IS BASED ON INTEGRITY IN THE QUANTUM OF SOLACE.
AURIUSEE ISOLDE THE SILENT WAR