86) Monarquias Europeias Bastardas e o Tesouro Global

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Fonte – Canal Weekly Webinars with Anna von Reitz ; March 31, 2025.
The American States Assemblies Weekly Webinar Series - 3/31/2025: https://rumble.com/v6rk28z-the-american-states-assemblies-weekly-webinar-series-3312025.html
February 22, 2023 | Regarding Recovery of All Global Assets that Originate from the Avila Family Trust : http://www.paulstramer.net/2023/02/regarding-recovery-of-all-global-assets.html
Tradução :
• Transcrição | Fevereiro 22, 2023 | Relativamente à recuperação de todos os bens globais na origem do Fundo Fiduciário da Família Ávila | por Anna Von Reitz : https://971658ae-7f67-4a6b-bfac-348664eb40af.usrfiles.com/ugd/971658_2c806190f0be4795a341496199705d17.pdf
• 52) Leitura Saga do Tesouro Global artigo de Anna Von Reitz : https://www.brighteon.com/watch/a616ec2c-3c60-4dff-98af-7d83cc74e469?index=6
• Sistema Bancário Bilateral (Trade & Commerce) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2tGa00CavsdsL60_wWD61UciFF2grLcA
Créditos à Anna Von Reitz (Anna Maria Riezinger, Fiduciária do governo De direito de Os Estados Unidos da América e guardiã-fiduciária para o mundo). Ela é a guardiã do contrato Fiduciário Natural, ligado ao nosso ciclo de vida, ao nosso ser físico, ao modo como vivemos e quem somos. As crianças são os beneficiários, os adultos os administradores e os idosos os doadores. Isto inclui não apenas a nossa liberdade, mas todos os sonhos e esperanças, construções e invenções para o cumprimento da nossa missão natural de cuidadores sobre o planeta Terra. É hora de por um fim à idolatria do dinheiro e à engenharia da crise e ambiente de escassez.
#RestaurarPortugal e/ou #RestaurarPT
Canal principal: https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal/
YT: https://www.youtube.com/@restaurarportugal/
YT: https://www.youtube.com/@RestaurarPT/
X: https://twitter.com/RestaurarPortug | https://twitter.com/RestaurarPT