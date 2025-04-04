BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

86) Monarquias Europeias Bastardas e o Tesouro Global
#RestaurarPortugal
#RestaurarPortugal
15 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
20 views • 5 months ago

Fonte – Canal Weekly Webinars with Anna von Reitz ; March 31, 2025.

The American States Assemblies Weekly Webinar Series - 3/31/2025: https://rumble.com/v6rk28z-the-american-states-assemblies-weekly-webinar-series-3312025.html


February 22, 2023 | Regarding Recovery of All Global Assets that Originate from the Avila Family Trust : http://www.paulstramer.net/2023/02/regarding-recovery-of-all-global-assets.html

Tradução :

 • Transcrição | Fevereiro 22, 2023 | Relativamente à recuperação de todos os bens globais na origem do Fundo Fiduciário da Família Ávila | por Anna Von Reitz : https://971658ae-7f67-4a6b-bfac-348664eb40af.usrfiles.com/ugd/971658_2c806190f0be4795a341496199705d17.pdf

 • 52) Leitura Saga do Tesouro Global artigo de Anna Von Reitz : https://www.brighteon.com/watch/a616ec2c-3c60-4dff-98af-7d83cc74e469?index=6

 • Sistema Bancário Bilateral (Trade & Commerce) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2tGa00CavsdsL60_wWD61UciFF2grLcA


Créditos à Anna Von Reitz (Anna Maria Riezinger, Fiduciária do governo De direito de Os Estados Unidos da América e guardiã-fiduciária para o mundo). Ela é a guardiã do contrato Fiduciário Natural, ligado ao nosso ciclo de vida, ao nosso ser físico, ao modo como vivemos e quem somos. As crianças são os beneficiários, os adultos os administradores e os idosos os doadores. Isto inclui não apenas a nossa liberdade, mas todos os sonhos e esperanças, construções e invenções para o cumprimento da nossa missão natural de cuidadores sobre o planeta Terra. É hora de por um fim à idolatria do dinheiro e à engenharia da crise e ambiente de escassez.


#RestaurarPortugal e/ou #RestaurarPT

Canal principal: https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal/

YT: https://www.youtube.com/@restaurarportugal/

YT: https://www.youtube.com/@RestaurarPT/

X: https://twitter.com/RestaurarPortug | https://twitter.com/RestaurarPT

Keywords
globalromaeuropafamiliamonarquiabensfundotesouroavila
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy