86) Monarquias Europeias Bastardas e o Tesouro Global

Fonte – Canal Weekly Webinars with Anna von Reitz ; March 31, 2025.

The American States Assemblies Weekly Webinar Series - 3/31/2025: https://rumble.com/v6rk28z-the-american-states-assemblies-weekly-webinar-series-3312025.html





February 22, 2023 | Regarding Recovery of All Global Assets that Originate from the Avila Family Trust : http://www.paulstramer.net/2023/02/regarding-recovery-of-all-global-assets.html

Tradução :

• Transcrição | Fevereiro 22, 2023 | Relativamente à recuperação de todos os bens globais na origem do Fundo Fiduciário da Família Ávila | por Anna Von Reitz : https://971658ae-7f67-4a6b-bfac-348664eb40af.usrfiles.com/ugd/971658_2c806190f0be4795a341496199705d17.pdf

• 52) Leitura Saga do Tesouro Global artigo de Anna Von Reitz : https://www.brighteon.com/watch/a616ec2c-3c60-4dff-98af-7d83cc74e469?index=6

• Sistema Bancário Bilateral (Trade & Commerce) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2tGa00CavsdsL60_wWD61UciFF2grLcA





Créditos à Anna Von Reitz (Anna Maria Riezinger, Fiduciária do governo De direito de Os Estados Unidos da América e guardiã-fiduciária para o mundo). Ela é a guardiã do contrato Fiduciário Natural, ligado ao nosso ciclo de vida, ao nosso ser físico, ao modo como vivemos e quem somos. As crianças são os beneficiários, os adultos os administradores e os idosos os doadores. Isto inclui não apenas a nossa liberdade, mas todos os sonhos e esperanças, construções e invenções para o cumprimento da nossa missão natural de cuidadores sobre o planeta Terra. É hora de por um fim à idolatria do dinheiro e à engenharia da crise e ambiente de escassez.





