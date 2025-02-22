Tips till dig som vill ha sanningen som ledstjärna!

Han är en välbekant röst hos de som strävar efter ett kompromisslöst sökande efter sanningen. Tillsammans med Patrik Holmqvist driver han podden Radio Cui Bono sedan 2017. Nu ger Martin Emander sitt första egna föredrag om sin resa och delar med sig av de erfarenheter som han samlat på sig på vägen. Konspirations-Martin”– det var ett med flit nedlåtande namn som spred sig i vissa grupperingar efter att podden hade lanserats 2017.Martins försök att väcka debatt kring faktumet att det fanns många andra stora lögner att avslöja än de som var accepterade hos svenska massinvandringskritiker slog an en nerv och rörde upp känslor. Enklast var förstås att ”skjuta budbäraren” genom att avfärda honom. Men Martin kämpade på enträget med Patrik, Simon, Danijel och andra vid sin sida. De frön som har såtts via poddavsnitt, föredrag och nätverkande samtal, kan du nu se spira bl.a. i form utav Tåp Studio Event i Stockholm.

Föredraget hölls på Tåp Studio Events den 15:e februari 2025