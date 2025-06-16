BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Гора Синай и гора Сион. Юбилейный 50й год. Пятидесятница. Протокол школы Лиланда Джонса 1 июня 2025г
Neba Luch
Neba Luch
4 views • 3 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1maOvl7wIYPGFcNPWCqHHzqvL_MiRtovx/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1dB6afn7ABIIwitIOU5KGd26Yv3YFawXm/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1gahTMBtHvi8BB_vpsz4-n42HCkx0lWX8/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1f2aAgs631aTSLP-1i4XxaPWTbRuYkprS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись в формате pm3 https://drive.google.com/file/d/1KIAz1dRtjlA1mD9w22TdZrPy8qkpm8JR/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты


Фрагменты:

“Мы изучили события, описанные в 19-й главе Исхода, и сравнили с тем, о чём говорится в Книге Откровения.

Видя йовель в трубном звуке ἠχέω ēchéō на Горе Синай (Исх 19:16 ABP (греч.) https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/19.htm) и "шум" ἦχος ēchos, который был на Пятидесятницу, мы можем сделать вывод о том, что этот звук отмечает собой цикл 50 недель, где 50-я Неделя года — это Праздник Седмиц...

Мы видим в Писании, что Яхве сошёл на Гору Синай в 3-м месяце. Святой Дух излился в День Пятидесятницы (50-й день от Праздника Первых Плодов), что произошло также в 3м месяце. Агнец сходит не на Гору Синай, а на Гору Сион. Когда Христос прийдёт, Он объединит аспекты обеих гор: Горы Синай и Горы Сион, откуда и выйдет Закон Дома (Храма), о котором мы читаем в Иезекииле 43:12 “Вот закон храма: на вершине горы всё пространство его вокруг — Святое Святых; вот закон храма (дома h1004. bayith)!” Таким образом мы верой собираемся на Горе Сион — в небесном городе! Евр 11:8-10 “Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошёл, не зная, куда идёт... ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог.” Мы верим, что Яхве снова говорит нам с небес: “Взойдите сюда.” Слышим ли мы Его голос?”


Все календари https://leelandjones.com/enoch-calendar

Все схемы https://leelandjones.com/charts-diagrams


Схема с 7-угольным камнем — где показаны циклы 7 и 50

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5dbc75df72174e03a5dd74dd29152e31/7SidedSabbathPattern.pdf


Лиланд показывает её в видео 🎞 New Sabbath Pattern - Smyrna and Philadelphia, Esthers Preperation

отсчёт 50 Недель, к-рый как начало годового цикла начинается 1 неделю после Пятидесятницы https://youtu.be/ZZ4_ge4x8cM?list=PLXqaGD7sX9gbwQyjHqY-OixKutp-WhEeX&t=1112 (на схеме 50 недель в году, т. к. не учитываются 2 недели - Опресноков и Кущей)


и в видео 🎞 50th day, 50th week in 50th year Pentecost 2015 Jubile https://www.youtube.com/watch?v=9tU3_STbuZo&t=412s

Лиланд объясняет, что 3 библейских праздника в году, которые длятся Неделю - Пасха (неделя опресноков, Праздник Седмиц/Шавуот/Пятидесятница и Праздник Кущей/Суккот, и те 2 недели - Опресноков и Кущей - не учитываются в счёте 50 недель года, а Праздник Седмиц - это замыкающая цикл, 50-я Неделя года)

https://youtu.be/9tU3_STbuZo?t=453

Лиланд объясняет, что после Праздника Седмиц начинается новый цикл отсчёта 50 Недель года


Как вкл русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


См. также:


про Шавуот - Праздник Седмиц, Пятидесятница, циклы 50

Протокол 25 мая 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view


про Праздник Седмиц и 3 Жатвы Протокол 19 мая 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/nJg3/RAi6SYGTF

Keywords
zion144000pentecostmount sinai12 tribes of israelsecond coming of jesus christneba luchleeland jones50th year12 kolen izrailyaagnec na sionepyatidesyatnicayom kipurishodjubilee cyclelevit 25jubilee rams hornyubileynyi rogyubileynyi godevreyam 12 glava
