BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

14й год Царя Езекии и по вр шкале Даниила. 15 Число Воскресения. Протокол Лиланда Джонса 19 янв 2025
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • 7 months ago


14-й год Апокалипсиса, по временной шкале Даниила и Царя Езекии. 15 – Число Воскресения. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 19 января 2025 г.


ДОКУМЕНТ  с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1z7GWWFyxaSgLxwgnIAxF9-jl_1De35wj/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1iY_6iukCEw4OXfrF29mDCxb2VPy-fk59/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1s9iBZbEwu-AkpAjFY_IxXI3OvlFwtk6I/view?usp=sharing


Ориг. на англ https://docs.google.com/document/d/1AY5O8KK7JQ8hjs0tSVku9YWVQg8mvOzI/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


АУДИОЗАПИСЬ https://drive.google.com/file/d/12jhWEiujsx1mq_my2rMjYfPUr0DwZ__F/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты

“Мы видим связь между историей царя Езекии, горой Преображения (к-рой является гора Хермон), и Илией. Мы приближаемся к концу 14го года по вр. шкале Царя, и, возможно, что эта временная шкала приводит нас к 15му году как году, в который мы увидим пришествие Христа на облаках. Приводит ли нас Гора Преображения, Елиуй (Илия) и история царя Езекии к голосу, вопиющему: “приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему” (Лк 3:4) и “узрит всякая плоть спасение Божие” (Лк 3:6)?..


4Цар 20:6 и прибавлю ко дням твоим 15 лет...


Лк 3:1 В пятнадцатый (g4003) же год правления Тиверия кесаря... 4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас (phóné g5456) вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 6 и узрит ВСЯКАЯ (pas g3956) плоть спасение Божие».


15 — Число Воскресения.


В Горнице было 120 собравшихся (Деян 1:16). А на борту Ноева Ковчега было 8 пассажиров (Быт 7:13, 2 Пет 2:5) 120:8=15

Быт 7:20 на 15 (g1178) локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы.”


Расстояние, к-рое прошёл Христос, чтобы воскресить Лазаря из мёртвых, было около 15 стадий (Ин 11:18 … стадиях в пятнадцати (g1178);


Параллели между Илией и Иисусом Навином.

Израильтяне отправились в место под названием Галгал, что означает “колесо, катящийся, вращающийся” Там они совершили Пасху в 14й день 1го месяца и затем отправились в Иерихон. Илия повторил путь Иисуса Навина, когда проходил по тем же самым местам, до того как был взят в вихре на небо. Вначале Илия пошёл в Галгал, затем в Вефиль, Иерихон, и, наконец, пришёл к Иордану, где он ударил милотью по воде и с Елисеем перешёл посуху — так же как это делал Иисус Навин, когда он вместе с народом входил в Обетованную Землю. После этого “понёсся Илия в вихре на небо” (см. Нав 3:17, 4 Цар 2:1,8,11). Это символизирует воскресение.


Воскресение связано с первыми плодами. 144 000 — Первые Плоды “Богу и Агнцу” в Откр 14:4)

1 Кор 15:22 ... во Христе все оживут, 23 каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его

Первенцы (как первые плоды) символизируют первый урожай года — это ячмень.


- Гагал - h1537. Gilgal

означает “колесо, катящийся, вращающийся” также “(священный) круг из камней”,

то же, что и h1536 («колесо») к-рое является вариантом слова h1534 (“колесо, круг, вихрь”) https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1534/kjv/wlc/0-1/

https://biblehub.com/hebrew/1537.htm 

https://bible.by/strong-hebrew/1534/


- про 14й год Апокалипсиса, по Вр/ Шкале Царя и Даниила см.:


Схемы:

Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 г до Армагеддона 2024 г https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Протокол от 4 августа 2023 г

https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61

видео «Мир и безопасность», затем внезапное разрушение


- про Елиуя/Илию см. Протокол от 22 декабря 2024 гhttps://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы Лиланда

на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4


Мои ресурсы

https://t.me/luchneba

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://www.youtube.com/@luchneba

https://my.mail.ru/bk/arli/video

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/

Keywords
armageddonelijahsecond coming of jesus christneba luchapokalipsis14 let apokalipsisaliland djonsprorochestva bibliidaniilposlednyaya sedminavtoroe prishestvie iisusa hristagilgalelihuvoskresenie mertvyhpervencyprorok iliyakniga iovagora hermongora preobrajeniyaeliseytzar ezekiya14 godchislo 15 v bibliileeland jones in russiasedminy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy