14й год Царя Езекии и по вр шкале Даниила. 15 Число Воскресения. Протокол Лиланда Джонса 19 янв 2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
14-й год Апокалипсиса, по временной шкале Даниила и Царя Езекии. 15 – Число Воскресения. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 19 января 2025 г.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1z7GWWFyxaSgLxwgnIAxF9-jl_1De35wj/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1iY_6iukCEw4OXfrF29mDCxb2VPy-fk59/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1s9iBZbEwu-AkpAjFY_IxXI3OvlFwtk6I/view?usp=sharing
Ориг. на англ https://docs.google.com/document/d/1AY5O8KK7JQ8hjs0tSVku9YWVQg8mvOzI/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
АУДИОЗАПИСЬ https://drive.google.com/file/d/12jhWEiujsx1mq_my2rMjYfPUr0DwZ__F/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты
“Мы видим связь между историей царя Езекии, горой Преображения (к-рой является гора Хермон), и Илией. Мы приближаемся к концу 14го года по вр. шкале Царя, и, возможно, что эта временная шкала приводит нас к 15му году как году, в который мы увидим пришествие Христа на облаках. Приводит ли нас Гора Преображения, Елиуй (Илия) и история царя Езекии к голосу, вопиющему: “приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему” (Лк 3:4) и “узрит всякая плоть спасение Божие” (Лк 3:6)?..
4Цар 20:6 и прибавлю ко дням твоим 15 лет...
Лк 3:1 В пятнадцатый (g4003) же год правления Тиверия кесаря... 4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас (phóné g5456) вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 6 и узрит ВСЯКАЯ (pas g3956) плоть спасение Божие».
15 — Число Воскресения.
В Горнице было 120 собравшихся (Деян 1:16). А на борту Ноева Ковчега было 8 пассажиров (Быт 7:13, 2 Пет 2:5) 120:8=15
Быт 7:20 на 15 (g1178) локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы.”
Расстояние, к-рое прошёл Христос, чтобы воскресить Лазаря из мёртвых, было около 15 стадий (Ин 11:18 … стадиях в пятнадцати (g1178);
Параллели между Илией и Иисусом Навином.
Израильтяне отправились в место под названием Галгал, что означает “колесо, катящийся, вращающийся” Там они совершили Пасху в 14й день 1го месяца и затем отправились в Иерихон. Илия повторил путь Иисуса Навина, когда проходил по тем же самым местам, до того как был взят в вихре на небо. Вначале Илия пошёл в Галгал, затем в Вефиль, Иерихон, и, наконец, пришёл к Иордану, где он ударил милотью по воде и с Елисеем перешёл посуху — так же как это делал Иисус Навин, когда он вместе с народом входил в Обетованную Землю. После этого “понёсся Илия в вихре на небо” (см. Нав 3:17, 4 Цар 2:1,8,11). Это символизирует воскресение.
Воскресение связано с первыми плодами. 144 000 — Первые Плоды “Богу и Агнцу” в Откр 14:4)
1 Кор 15:22 ... во Христе все оживут, 23 каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его
Первенцы (как первые плоды) символизируют первый урожай года — это ячмень.
- Гагал - h1537. Gilgal
означает “колесо, катящийся, вращающийся” также “(священный) круг из камней”,
то же, что и h1536 («колесо») к-рое является вариантом слова h1534 (“колесо, круг, вихрь”) https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1534/kjv/wlc/0-1/
https://biblehub.com/hebrew/1537.htm
https://bible.by/strong-hebrew/1534/
- про 14й год Апокалипсиса, по Вр/ Шкале Царя и Даниила см.:
Схемы:
Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 г до Армагеддона 2024 г https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Протокол от 4 августа 2023 г
https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61
видео «Мир и безопасность», затем внезапное разрушение
- про Елиуя/Илию см. Протокол от 22 декабря 2024 гhttps://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD
Календарь Еноха на 2024 г
русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы Лиланда
на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
Мои ресурсы
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
https://www.youtube.com/@luchneba
https://my.mail.ru/bk/arli/video
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085