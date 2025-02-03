boletín informativo - DE ACUERDO A LAS ESCRITURAS - Dave Hunt

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Este artículo fue publicado originalmente en diciembre de 2007.
La Llamada Berea - The Berean Call - TBC
Escudriñar Las Escrituras Diariamente 24/7
Hechos 17:11
La Biblia afirma a la humanidad, en forma indiscutible y sin lugar a ninguna duda, el ser la infalible, inerrante, Palabra del único, viviente y verdadero Dios. Denuncia otros dioses y otras escrituras como falsas, y también a las religiones que éstas escrituras representan. Acerca de Jesús, la Palabra de Dios declara, "el que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él." (Juan 3:36). Pedro le dijo a los líderes religiosos judíos ( y fue golpeado, encarcelado, y matado por haber testificado acerca de la resurrección de Cristo): "... no hay otro nombre... dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12). Estas afirmaciones por parte de los apóstoles no pueden ser malentendidas. Los líderes judíos no hubieran perseguido y matado a los discípulos de Cristo si estos individuos hubieran presentado al Señor como un dios más que podría ser añadido a los demás dioses romanos. Los cristianos eran considerados como una gran amenaza porque en obediencia a Cristo ellos predicaban el evangelio por doquier y a través de este proceso trastornaron el mundo entero, como lo dice el libro de los Hechos (17:6). Los judíos tampoco hubieran perseguido a los apóstoles y a los discípulos de Cristo si ellos hubieran presentado a Cristo como uno de los tantos salvadores posibles. Pero lo que los seguidores de Cristo declararon desde el principio fue la afirmación del Señor cuando dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6), y eso fue lo que amenazó al César y suscitó un odio acérrimo hacia los creyentes. Hoy en día, sin embargo, para evitar las críticas a la exclusividad de su fe, los "Cristianos" actuales por lo general hacen alianzas con impíos y diluyen el evangelio bíblico.
