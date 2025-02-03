boletín informativo - DE ACUERDO A LAS ESCRITURAS - Dave Hunt





Este artículo fue publicado originalmente en diciembre de 2007.





La Biblia afirma a la humanidad, en forma indiscutible y sin lugar a ninguna duda, el ser la infalible, inerrante, Palabra del único, viviente y verdadero Dios. Denuncia otros dioses y otras escrituras como falsas, y también a las religiones que éstas escrituras representan. Acerca de Jesús, la Palabra de Dios declara, "el que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él." (Juan 3:36). Pedro le dijo a los líderes religiosos judíos ( y fue golpeado, encarcelado, y matado por haber testificado acerca de la resurrección de Cristo): "... no hay otro nombre... dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12). Estas afirmaciones por parte de los apóstoles no pueden ser malentendidas. Los líderes judíos no hubieran perseguido y matado a los discípulos de Cristo si estos individuos hubieran presentado al Señor como un dios más que podría ser añadido a los demás dioses romanos. Los cristianos eran considerados como una gran amenaza porque en obediencia a Cristo ellos predicaban el evangelio por doquier y a través de este proceso trastornaron el mundo entero, como lo dice el libro de los Hechos (17:6). Los judíos tampoco hubieran perseguido a los apóstoles y a los discípulos de Cristo si ellos hubieran presentado a Cristo como uno de los tantos salvadores posibles. Pero lo que los seguidores de Cristo declararon desde el principio fue la afirmación del Señor cuando dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6), y eso fue lo que amenazó al César y suscitó un odio acérrimo hacia los creyentes. Hoy en día, sin embargo, para evitar las críticas a la exclusividad de su fe, los "Cristianos" actuales por lo general hacen alianzas con impíos y diluyen el evangelio bíblico.





