boletín informativo - DE ACUERDO A LAS ESCRITURAS - Dave Hunt
The Berean Call
The Berean Call
7 months ago


Este artículo fue publicado originalmente en diciembre de 2007.


La Llamada Berea - The Berean Call - TBC

Escudriñar Las Escrituras Diariamente 24/7

Hechos 17:11


La Biblia afirma a la humanidad, en forma indiscutible y sin lugar a ninguna duda, el ser la infalible, inerrante, Palabra del único, viviente y verdadero Dios. Denuncia otros dioses y otras escrituras como falsas, y también a las religiones que éstas escrituras representan. Acerca de Jesús, la Palabra de Dios declara, "el que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él." (Juan 3:36). Pedro le dijo a los líderes religiosos judíos ( y fue golpeado, encarcelado, y matado por haber testificado acerca de la resurrección de Cristo): "... no hay otro nombre... dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12).  Estas afirmaciones por parte de los apóstoles no pueden ser malentendidas. Los líderes judíos no hubieran perseguido y matado a los discípulos de Cristo si estos individuos hubieran presentado al Señor como un dios más que podría ser añadido a los demás dioses romanos. Los cristianos eran considerados como una gran amenaza porque en obediencia a Cristo ellos predicaban el evangelio por doquier y a través de este proceso trastornaron el mundo entero, como lo dice el libro de los Hechos (17:6). Los judíos tampoco hubieran perseguido a los apóstoles y a los discípulos de Cristo si ellos hubieran presentado a Cristo como uno de los tantos salvadores posibles. Pero lo que los seguidores de Cristo declararon desde el principio fue la afirmación del Señor cuando dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6), y eso fue lo que amenazó al César y suscitó un odio acérrimo hacia los creyentes. Hoy en día, sin embargo, para evitar las críticas a la exclusividad de su fe, los "Cristianos" actuales por lo general hacen alianzas con impíos y diluyen el evangelio bíblico.


Por favor visite nuestro sitio web:

https://www.thebereancall.org/spanish


Lea o descargue nuestro libro gratuito titulado:

¿QUÉ AMOR ES ESTE?

https://www.thebereancall.org/content/wlits


Para ver nuestra serie "Una Mujer Cabalga La Bestia"

https://www.youtube.com/watch?v=LPseGGHn5FY&list=PL8h-hZqvqAk8dJtUjUWwM-CbJa5m00BY-


Visite nuestro boletín en línea:

https://www.thebereancall.org/content/los-elegidos-una-narraci-n-ficticia


Para más recursos

https://store.thebereancall.org/shop/category/language-spanish-154


Para ver este Newsletter en inglés:

https://thebereancall.subspla.sh/t7gvcf3


Para más información sobre el Mormonismo: (en Inglés)

https://www.thebereancall.org/topic/mormonism



Music Attribution:

"No Frills Cumbia" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


"Open Those Bright Eyes" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

dave huntthe berean callspanish newsletter
