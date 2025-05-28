© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Qurbani Kya Hai? | Peer Ajmal Raza Qadri Ka Dil Ko Choone Wala Bayan | Eid-ul-Adha 2025
https://jamiasaeediadarulquran.com/ijtamai-qurbani-2025/
https://darulquranalsaeedia.com/ijtamai-qurbani-2025/
📄 Description:
Eid ul Adha sirf janwar ki qurbani ka naam nahi, balke ye apni khwahishat, apni muhabbat aur apne nafs ki qurbani ka paighaam hai.
Suniyye Peer Ajmal Raza Qadri Sahab ka behtareen aur roohaniat se bharpur bayan "Qurbani Kya Hai?" — jo har Musalman ke dil ko jaga deta hai.
📿 Bayan by: Peer Ajmal Raza Qadri
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
Hashtags:
#QurbaniKyaHai #AjmalRazaQadri #EidUlAdha2025 #IslamicBayan #JamiaSaeediaDarulQuran #QurbaniKaMaqsad #RoohaniBayan #IslamicVideo