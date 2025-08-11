REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 01 - 08ª Temporada: Biografia

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
David Adair explica como ele se tornou o homem de foguete original.
Desde suas experiências na infância de ler atentamente tudo o que pôde na ciência para lançar seus primeiros foguetes em um milharal em Ohio.
O futuro das viagens espaciais tem sido uma obsessão dele, alimentando sua busca por energia sustentável para todo o planeta.
Ele teve uma carreira incrível como cientista de foguetes e consultor de transferência de tecnologia espacial, desde conhecer Arthur Rudolph e Stephen Hawking até encontrar o motor alienígena de um OVNI em ação na infame Área 51 em Nevada.
Conheça uma das mentes mais marcantes no campo do voo espacial.