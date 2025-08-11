REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 01 - 08ª Temporada: Biografia

David Adair explica como ele se tornou o homem de foguete original.



Desde suas experiências na infância de ler atentamente tudo o que pôde na ciência para lançar seus primeiros foguetes em um milharal em Ohio.



O futuro das viagens espaciais tem sido uma obsessão dele, alimentando sua busca por energia sustentável para todo o planeta.



Ele teve uma carreira incrível como cientista de foguetes e consultor de transferência de tecnologia espacial, desde conhecer Arthur Rudolph e Stephen Hawking até encontrar o motor alienígena de um OVNI em ação na infame Área 51 em Nevada.



Conheça uma das mentes mais marcantes no campo do voo espacial.