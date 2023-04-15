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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΔΥΝΑΜΙΤΑΚΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ… ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΟΣ. ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΡΗΝΗΣΑΜΕ ΘΥΜΑΤΑ… ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. 16/4/2023 https://ugetube.com/watch/hAg7zoyNOzrZkyA , https://rumble.com/v2igpb8--shame-of-antichrists-in-greece.html . (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩ… ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ).
Ο Γιάννης Βουλουμβασάκης σχολίασε στην σελίδα https://oimos-athina.blogspot.com/2023/04/blog-post_2696.html?showComment=1681656166008#c5400356257058162326 το ανωτέρω βίντεό μου: «Εγώ
αντίθετα - με τις όποιες μας συνήθειες- υπερηφανεύομαι που ονομάζομαι Ορθόδοξος
Έλληνας (στη συνείδηση, στη καταγωγή και στη ταυτότητα). Κακές συνήθειες όλοι έχουμε.. Εδώ στη Κρήτη έχουμε τους βοσκούς με τα
όπλα. Γιάννης Βουλουμβασάκης λέγομαι και δε ντρέπομαι που είμαι Ορθ.Ελληνας».
ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΝΑ ΛΕΩ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΑΞΙΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΞΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)" ΑΓΑΘΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
«Ακόμη μία αιματηρή Ανάσταση από βεγγαλικά - Εγκαύματα και ακρωτηριασμοί έξι ατόμων, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά η κακή νοοτροπία και τα δήθεν έθιμα με την ρίψη βεγγαλικών άφησε και αυτή την Ανάσταση πίσω της σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους παιδιά, σε διάφορες περιοχές της χώρας https://www.news247.gr/koinonia/akomi-mia-aimatiri-anastasi-apo-veggalika-egkaymata-kai-akrotiriasmoi-exi-atomon-anamesa-toys-tria-paidia.10009242.html ».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 .
ΥΓ. ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΑΓΡΙΑ ΘΗΡΙΑ, ΑΡΚΟΥΔΕΣ, ΛΥΚΟΥΣ, ΤΣΑΚΑΛΙΑ, ΑΓΕΛΕΣ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΟΣΚΥΛΩΝ…
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΛΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΤΑΤΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΦΟΒΕΡΗ «ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ!
ΥΓ2. ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΕΝΑΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΧΡΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣΤΕ
ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ… ΜΝΗΣΘΗΤΙ
ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ... https://rumble.com/v2igpb8--shame-of-antichrists-in-greece.html ...