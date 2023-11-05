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ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΠΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΟΤΙ
ΒΙΩΝΟΥΜΕ) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ MICROCHIP ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ
ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ;...
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΕ(Υ)ΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ!... ΟΠΩΣ ΘΕΛΗΣΑΤΕ ΝΑ ΒΙΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666... http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ... «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Αδιαιρέτου Τριάδος». Άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Άρθρο 3, παράγραφος 1: «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τoυ Xριστoύ. H Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριo ημών Iησoύ Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία τoυ Xριστoύ· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις». Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». Άρθρο 5, παράγραφος 1: «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Άρθρο 13, παράγραφος 2: «H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη» (ΩΣΤΟΣΟ, Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ! ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΞΙΑ ΑΓΙΟΥ ΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). Άρθρo 16, παράγραφος 2: «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτoυς και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b .