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'CHEMTRAIL PLANES GOING CRAZY IN NW MONTANA! INSANE!.
EARTH SHAKING NEWS
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261 views • 11/12/2023

IT DRIVES ME CRAZY SEEING 100'S OF DAMN PLANES BOMBARD POLSON MONTANA EVERY DAY AND NIGHT. I BET OUR NAZI GOVERNMENT SPENS A MILLION A DAY CHEMTRAILING NW MONTANA. ALL  THESE BASTARDS ARE DOING IS DRIVING AMERICA DEEPER AND DEEPER IN DEBT. THE SATANIC ELITE ARE TRYING TO MURDER ALL OF US WITH THESE DEADLY CHEMICALS KILLING EVERYTHING IN SIGHT. WHAT'S EVEN MORE FRUSTRATING IS FAT LAZY AMERICANS ARE POSSESSED WITH ENTERTAINMENT THAN REALIZING AMERICA IS DYING BY A 1,000 CUTS RIGHT NOW. WHEN THE STOCK MARKET CRASHES NOT LONG FROM NOW THE MILLIONS OF ILLEGALS WILL COME AFTER US AND ALL WE HAVE. YOU BETTER HAVE GUNS AND AMMO BECAUSE YOUR VERY LIFE IS ON THE LINE NOW THAT OUR TRAITOR POLITICIANS HAVE GIVEN AMERICA AWAY TO CHINA.  WAKEUP...

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