БЕЛЫЙ ШТУРМ - РУС(ск)АЯ МАТУШКА МОСКВА (2024г.)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Песня посвящается русской Москве.
Хоть я и сам не москвич, но Москва стала неотъемлемо ассоциироваться с русским именем и центром объединения русских людей, а, следовательно, стала одним из важнейших политических центров высшей белой (североевропеоидной) расы.
История Москвы наверняка древнее официальной, как и происхождение самого этого названия.
Москва рождала и впитывала в себя достойных представителей русского наРОДа, которые созидали и устанавливали уровень развития страны и наРОДа в целом.
Но, к сожалению, сегодня Москва находится под АНТИбелой-АНТИрусской ЖИДОмасонской оккупацией и стала центром подавления, угнетения и геноцида этнических русских людей по расово-национальному признаку в РФ.
В связи с чем нужны очередные "Минины и Пожарские", но с приоритетом борьбы НЕ за искусственные ценности (родину, нацию, религию...), а с приоритетом борьбы за КРОВЬ-РОД-РАСУ, потому что именно высшей (североевропеоидной) ГЕНЕТИКЕ этнических русских людей в первую очередь обязана своим цивилизованным величием Русь, Российская империя, Российская Федерация.