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БЕЛЫЙ ШТУРМ - РУС(ск)АЯ МАТУШКА МОСКВА (2024г.)
RSWP
RSWP
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5 views • 7 months ago

Песня посвящается русской Москве.
Хоть я и сам не москвич, но Москва стала неотъемлемо ассоциироваться с русским именем и центром объединения русских людей, а, следовательно, стала одним из важнейших политических центров высшей белой (североевропеоидной) расы.
История Москвы наверняка древнее официальной, как и происхождение самого этого названия.
Москва рождала и впитывала в себя достойных представителей русского наРОДа, которые созидали и устанавливали уровень развития страны и наРОДа в целом.

Но, к сожалению, сегодня Москва находится под АНТИбелой-АНТИрусской ЖИДОмасонской оккупацией и стала центром подавления, угнетения и геноцида этнических русских людей по расово-национальному признаку в РФ.
В связи с чем нужны очередные "Минины и Пожарские", но с приоритетом борьбы НЕ за искусственные ценности (родину, нацию, религию...), а с приоритетом борьбы за КРОВЬ-РОД-РАСУ, потому что именно высшей (североевропеоидной) ГЕНЕТИКЕ этнических русских людей в первую очередь обязана своим цивилизованным величием Русь, Российская империя, Российская Федерация.

Keywords
politicsrussiamusicrock
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