«СССР 2.0» Будет, но он не будет прежним, вас жёстко обманут вновь

Скачать Сайт https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (240 МБ), после разархивирования можно просматривать без подключения к интернет.

Были пророчества, данные провидцам, что следующая власть может быть «коммунистической», как бы возрождённым «союзом» ... только уже с чипизацией населения, страшной цифровой диктатурой.

Под как бы «исцелённой» социалистически-коммунистической идеей деления мирового общественного продукта – через (!) «вживлённые» (точнее вмертвлённые таким погибающим) чипы, компьютер, цифровизацию...

Т.е. «СССР 2.0» НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ – БУДЕТ НЕЧНО ПОСТРАШНЕЕ.

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря (как говорится, из «моря людей», – примечание) зверя с семью головами и десятью рогами...

И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? ...»

«...Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости ... и дым мучения их будет восходить во веки веков» (Всегда! Это уничтожение принявших «метку» зверя), – Откров. гл.13-14.

ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации – МОЛИТВА СВЕТА, обращение к МАТЕРИ МИРА https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Описание видео.

«В видео обсуждается идея возвращения Советского Союза, подчёркивается, что он уже не будет таким, как раньше, и утверждается, что это обман. Докладчик утверждает, что предлагаемый Советский «Союз 2.0» был бы мегасоюзом, построенным на человеческих жертвах и насилии.

Видео наводит на мысль, что влиятельные люди, продвигающие эту идею, руководствуются финансовыми интересами и не имеют преданности какой-либо нации. Далее в нём утверждается, что такие исторические личности, как Ленин, Сталин и семья Романовых, были агентами мировых держав.

В ролике критикуется обещание бесплатного жилья, здравоохранения и образования во времена Советского Союза, заявляется, что это было достигнуто ценой значительных человеческих жертв.

Спикер также подчеркивает, что фабрики и предприятия принадлежали избранной группе кукловодов, которые строили империи для собственного обогащения, и предостерегает от обмана аналогичной тактикой, используемой в других странах. В целом, видео подчёркивает важность того, чтобы не становиться пешками в чужой игре и быть осведомлённым о тактике обмана».

Ещё важная мысли в видео – что это всё порабощение и уничтожение может делаться совсем не человеческими существами (что так на самом деле и есть).

Но многим это ещё предстоит осознать.

То, что Защита от таких инфернальных тёмных сил должна быть самой Высшей, Божественной! Покров Абсолютного Вездесущего Света ТриЕдиной Матери Светов, – в ЕЁ ТрёхИпостастном Явлении в Едином Лике Вечной ЛЮБВИ. Это Предсказанное Явление Утешительницы, Духа ИСТИНЫ, Майтрейи.

_____________

Канал Vera Nika https://www.brighteon.com/channels/veranika/videos?page=1

Коллекция самых избранных Видео по теме Жизни, Любви, Гармонии, развития Человека, преодоления трудностей уже завершающегося Армагеддона, о новой эре Света.

Сайты — о Женском Начале, Гармонии Мужского и Женского, о происходящих событиях, Пророчества

https://www.victoriara.com/modules.php?name=News

https://usmalos.com/novosti/

https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos?page=1

https://www.youtube.com/@victoriara1/videos

Telegram

https://t.me/usmalos

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

_____________

ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ —

https://bit.ly/3GQCMso

и

https://bit.ly/3VtIsfN

«Должны ли быть «чудеса» в наше время?» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/dolzhny-li-byt-chudesa-v-nashe-vremya

Актуальная информация:

«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj

@История @Кино/Анимация

#пандемическое #ВЭФ #пришельцы #религия #голод #новости #ссср #будущее#предсказания #откровение #вера_религия #пророчества #Политика #Наука #Технологии #пандемическое_соглашение #диктатура #воз #медицинский_фашизм #пандемия_х #кагал #геноцид #вакцинация #защита #спасение #чипизация #чипирование







