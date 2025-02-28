BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
First installment of Epstein files released / エプスタインファイルの第1弾が公開
24 October 1929
24 October 1929
83 views • 6 months ago

【フェーズ1は、司法省のWebサイトから閲覧可能】

機密解除されたファイルの第1フェーズには、以前にリークされたものの、米国政府によって正式な形で公開されたことのない文書が主に含まれている。

https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-pamela-bondi-releases-first-phase-declassified-epstein-files

【連絡帳】

https://x.com/naoyafujiwara/status/1895271741519470940


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ドナルド・トランプの名前がある

https://x.com/naoyafujiwara/status/1895469803693134101


プリンスアンドリューの名前がある

https://x.com/naoyafujiwara/status/1895465862246920541



ナオミキャンベルの名前がある



ビル・クリントンがエプスタイン顧客リストの57番と100番に正式に記載されました。

https://x.com/Liberacrat/status/1895209371220746594


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



決定的な証拠となる文書は、司法長官パム・ボンディからの手紙で確認されているように、FBI によって隠されたままとなっている。今日は大きな衝撃的なニュースは期待できない。

https://x.com/ShadowofEzra/status/1895212231920660873


パム・ボンディ司法長官は、ニューヨークのFBIと司法省の下級職員がエプスタインに関するすべての文書を提出せよという命令に違反した理由について、カシュ・パテル司法長官に調査を開始するよう指示した。

https://x.com/BehizyTweets/status/1895198409084281028


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


【エプスタインリストに載っている全員の公開逮捕を要求】

https://x.com/IanJaeger29/status/1895262873993257363


https://x.com/ShadowofEzra/status/1895135829711855728


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

The announcement will be made in stages.

