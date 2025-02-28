First installment of Epstein files released / エプスタインファイルの第1弾が公開

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
【フェーズ1は、司法省のWebサイトから閲覧可能】
機密解除されたファイルの第1フェーズには、以前にリークされたものの、米国政府によって正式な形で公開されたことのない文書が主に含まれている。
https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-pamela-bondi-releases-first-phase-declassified-epstein-files
【連絡帳】
https://x.com/naoyafujiwara/status/1895271741519470940
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ドナルド・トランプの名前がある
https://x.com/naoyafujiwara/status/1895469803693134101
プリンスアンドリューの名前がある
https://x.com/naoyafujiwara/status/1895465862246920541
ナオミキャンベルの名前がある
ビル・クリントンがエプスタイン顧客リストの57番と100番に正式に記載されました。
https://x.com/Liberacrat/status/1895209371220746594
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
決定的な証拠となる文書は、司法長官パム・ボンディからの手紙で確認されているように、FBI によって隠されたままとなっている。今日は大きな衝撃的なニュースは期待できない。
https://x.com/ShadowofEzra/status/1895212231920660873
パム・ボンディ司法長官は、ニューヨークのFBIと司法省の下級職員がエプスタインに関するすべての文書を提出せよという命令に違反した理由について、カシュ・パテル司法長官に調査を開始するよう指示した。
https://x.com/BehizyTweets/status/1895198409084281028
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【エプスタインリストに載っている全員の公開逮捕を要求】
https://x.com/IanJaeger29/status/1895262873993257363
https://x.com/ShadowofEzra/status/1895135829711855728
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
The announcement will be made in stages.