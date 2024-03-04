BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Русские, вас ненавидит весь мир!
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
3 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
100 views • 03/04/2024

Мой сайт http://yun.complife.info/

Веблог https://yury-nesterenko.dreamwidth.org

Поддержите мое творчество: 

Paypal  для адреса [email protected]
или BMC (разовые пожертвования или постоянное спонсорство)
или Patreon (подписка)
или Zelle (из США) для [email protected]
или Wise (не из США) для: 
    Номер счета 7010141420 
    Код банка(Routing Number) 031100649 
    Банк Discover Bank 
    Имя George Right
или криптовалюты:
BTC 14ozyVuh2myB1Nxqz2wVQ2vfXtgd8mP7ov
ETH 0x311b5964C36098CCe66885cb373A727D2B7Bd840

Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться.

Ум и достоинство, право и честь,
Ну и, конечно, свобода - особо,
Все, что на свете прекрасного есть -
Будит в вас только холуйскую злобу.

Дело не в путине. Он - это вы.
Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы",
Нам уже похуй, хоть эхо, хоть ухо!

Все, чем кичились вы множество лет,
Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет
Тоже теперь отправляются нахуй.

Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем.

1 марта 2022
Keywords
warukrainerussia must die
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy