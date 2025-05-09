Mercúrio Acaba de Mudar o que se Sabia "Oficialmente" Sobre Planetas!

Mercúrio está se desfazendo de uma cauda enorme feita de átomos de sódio, e isso acontece regularmente. Neste episódio, explicamos o que causa essa cauda estranha, como os cientistas a descobriram e por que ela é mais importante do que você imagina. Do vento solar e micrometeoroides à ciência planetária e pesquisa de exoplanetas, esta é uma das histórias mais surpreendentes do nosso sistema solar. Assista agora e explore o mistério do comportamento cometário de Mercúrio!