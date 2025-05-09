Mercúrio Acaba de Mudar o que se Sabia "Oficialmente" Sobre Planetas!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mercúrio está se desfazendo de uma cauda enorme feita de átomos de sódio, e isso acontece regularmente. Neste episódio, explicamos o que causa essa cauda estranha, como os cientistas a descobriram e por que ela é mais importante do que você imagina. Do vento solar e micrometeoroides à ciência planetária e pesquisa de exoplanetas, esta é uma das histórias mais surpreendentes do nosso sistema solar. Assista agora e explore o mistério do comportamento cometário de Mercúrio!