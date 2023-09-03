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CIA WHISTLEBLOWER SAYS BIDEN, OBAMA CLINTON MURDERED SEAL TEAM 6!
EARTH SHAKING NEWS
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342 views • 09/03/2023

WHEN THIS FALS FLAG HAPPENED I KNEW INSTANTLY THESE COMMUNIST CRIMINAL CORUPT POLITICIANS ARE ABOVE THE LAW. THIS IS WHY THEY HAVE MULTI-MILLION DOLLAR SECURITY PROTECTING THEIR SORRY SATANIC ASSES. I CAN'T BELIEVE A ROUGE FACTION DOESN'T SILENCE THESE SATANISTS! BY FAR, THE CLINTONS, OBAMAS AND BIDENS ARE SOME OF THE MOST EVIL NON HUMANS ON THE PLANET. IT'S CLEAR THEY WORK FOR LUCIFER/SATAN AND ARE HELL BENT ON DESTROYING ALL OF US NOW. THE LEGAL SYSTEM IS CORRUPT AS HELL AND THAT'S WHY PEOPLE HAVE TO PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE INSANE PEOPLE ARE FAR TO POWERFUL TO CHALLENGE NOW SINCE OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM PROTECTS THEM. AMERICA IS A DEAD MAN WALKING AND I'LL REJOICE WHEN IT FINALLY COLLAPSES. IT'S FAR TO EVIL TO BE SAVED NOW...WAKEUP!

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