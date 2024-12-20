Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 110. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 109.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/eeunp3r8mB8
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-110
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Вопрос о передачи энергии.
02:06 — Что такое «лицеприятие»?
02:20 — Вопрос о изначальной высоте ПиРАмиды АСТ.
02:49 — Матерь Мира, различие Твоего Стремления со стремлением ученика фатально?
04:07 — Вопрос о технологии «дипфейков».
04:46 — РАдость есть сила?
06:09 — Матерь Мира, что Видишь по лицам?
07:29 — В чём разница между реальностью и действительностью?
08:09 — В чём разница между квантовым и матричным сознанем.
10:04 — Кроме потенциальных 6-й, 7-й рас более низкие уровни октавы развития тоже проходят посвящение?
11:07 — Как простому человеку соединить в единое целое все свои сферы (оболочки)?
12:16 — Вопрос о подчинении кармическим законам в обиталище Антибха.
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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