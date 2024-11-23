Battle of New Masada

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IN A.D. 70 WE TOOK A LITTLE HILL
ALONG WITH ELEAZAR
BY OUR CUNNING & OUR SKILL
WE WAITED AT MASADA
FOR THE ROMANS TO ATTACK
UPON THAT ROCKY PLATEAU
WHEN JERUSALEM WAS SACKED
_______
WE'D MASSACRED SEVEN-HUNDRED
OF OUR PEOPLE
ALONG WITH MANY ROMANS
AND JONATHAN THE PRIEST
WE SPARED NO SOULS IN OUR
CAMPAIGN OF TERROR
WE SPILLED THEIR BLOOD & BOWELS
FROM THE GREATEST TO THE LEAST
_______
WELL WE TOOK OUR WIVES & CHILDREN
AND OUR ASSASSINS' KNIVES
THERE WAS LOTSA FOOD & WATER;
AND PLENTY OF SUPPLIES
WE CRIED OUT TO "MESSIAH"
BUT NO "MESSIAH" DID WE SEE
JUST THE VAST JUDEAN DESERT
OVERLOOKING THE DEAD SEA
[REPEAT CHORUS 1]
WELL IN A.D. 72 THE ROMANS PITCHED A CAMP
LED BY GENERAL LUCIUS SILVA
AND THEN THEY BUILT A RAMP
IT TOOK 'EM SEVERAL MONTHS BEFORE
THEY FIN'LLY REACHED TH'DOOR
BUT WHEN THEY GOT 'ER OPEN
ALL THEY FOUND WAS BLOOD & GORE
_______
WE'D KILLED OUR WIVES, AND
WE'D ALSO KILLED OUR CHILDREN
WE'D KILLED ONE ANOTHER 'TIL
THE LAST ONE TOOK HIS LIFE
WE'D KILLED OUR MESSIAH, &
WE WERE UNREPENTANT
OUR CONSCIENCES WERE FILTHY, &
OUR HEARTS WERE FULL OF STRIFE
_______
* YEAH WE CLOTHED OURSELVES WITH CURSES
* LIKE A GARMENT
* LIKE WATER IN OUR BOWELS
* AND OIL IN OUR BONES
* WE WORE OUR SHAME & COWERED
* LIKE A VARMINT
* OUR PRAYERS BECAME OUR SIN &
* GOD WOULDN'T HEAR OUR GROANS
WELL IN 1948, WE TOOK A LITTLE HILL
AFTER THE BRITISH MANDATE
BY OUR CUNNING & OUR SKILL
WE DESCENDED ON THE NATIVES
FROM THE NORTH & FROM THE WEST
WE THOUGHT THAT WE'D POSSESS THE LAND
('TWAS WE WHO WERE POSSESSED)
_______
WE MASSACRED
SEVERAL HUNDRED THOUSAND PEOPLE
AND WE CRUCIFIED
THE LAND OF PALESTINE
WE'LL KILL & DIE
ON THIS, OUR NEW MASADA
IF WE TAKE THE WHOLE WORLD WITH US
WELL, THAT'LL BE JUST FINE
* YEAH WE CLOTHED OURSELVES WITH CURSES
* LIKE A GARMENT
* LIKE WATER IN OUR BOWELS
* AND OIL IN OUR BONES
* WE WORE OUR SHAME & COWERED
* LIKE A VARMINT
* OUR PRAYERS BECAME OUR SIN &
* GOD WOULDN'T HEAR OUR GROANS