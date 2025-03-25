Ραγιαδισμός, 200 χρόνια μετά, ακόμα υπόδουλοι! 21-3-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος, μέσα από την παρουσίαση του αναλύει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση της Ελλάδος και της Ευρώπης. Παράλληλα, καταγγέλλει τους προδότες Έλληνες πολιτικούς, υποχείρια όσων επιβουλεύονται την Πατρίδα μας. Στη συνέχεια αποκαλύπτει τους ξένους παράγοντες και τα σκοτεινά σχέδια που υφαίνονται εις βάρος της Ελλάδος!





Η μόνη λύσης, ο Ελληνικός Εθνικισμός!