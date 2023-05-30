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'PEDO JOE BIDEN SET TO BAN AR-15'S
EARTH SHAKING NEWS
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269 views • 05/30/2023

OUR FASCIT GOVERNMENT WILL DISARM AMERICANS SO THEY CAN COMPLETE THEIR SATANIC ONE WORLD ORDER SCHEME. IT'S SICKENING AMERICANS RE POSSESSED BY ENDLESS ENTERTAINMENT WHILE OUR FACIST CONTROLLERS DETROY WHAT LITTLE FREEDOM WE HAVE LEFT. IT'S TIME YOU WAKEUP AND ARM YOURSELF OR IN TH DEAD OF NIGHT A HERD OF ILLEGALS AND OR MILITARY WILL COME FOR YOU JUST LIKE WHAT NAZI HILTER DID IN NAZI GERMANY. WAKEUP OR BE MURDERED IN THE NEVER NER FUTURE...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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