© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Красу у женщины воспеть
Несложно ловкому поэту,
И, соблазняя, преуспеть,
Слагая песнь куплет к куплету.
Но если выбрал для себя
Путь чистоты и созиданья,
Чужды тебе упоминанья
О лести. Истину любя,
Ты мерой совести читаешь
Событья и людей вокруг,
И что и как, кто враг, кто друг
Интуитивно понимаешь.
Отыдя прочь от нервной брани,
От лицемерья и вранья,
Для «да» и «нет» отметя грани,
Хоть в рассужденьи, хоть в молчаньи,
Стражишь ты собственное «Я».
Тебе не нужно славословьем
И резвой дерзостью пленять,
Рассудок дев, что могут сходу
Твоими и чужими стать.
Пороки, как и добродетель –
Часть мира, и ты – тоже часть,
И чтоб твой путь остался светел,
Ты перестал их отрицать.
Ты принял мир, как есть, и дальше
В своих познаниях пошёл,
Обрёл спокойствие без фальши,
Любовь, воздвигнув на престол
Своей державной ипостаси,
Где каждый день ты жизни рад,
И разум чувствами украсив,
Ты получаешь результат,
Что ставил целью достиженья.
Подруга ж, рядом, что с тобой
Прелестной, нежной теплотой
Поддержит мыслей устремленья
И усмирит твои волненья
Своею чистою красой.
И будет Музой и отрадой
И вместе с ней пожнёте вы
Плоды любви и радость правды,
И воплощение мечты!