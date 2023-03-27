Красу у женщины воспеть

Несложно ловкому поэту,

И, соблазняя, преуспеть,

Слагая песнь куплет к куплету.

Но если выбрал для себя

Путь чистоты и созиданья,

Чужды тебе упоминанья

О лести. Истину любя,

Ты мерой совести читаешь

Событья и людей вокруг,

И что и как, кто враг, кто друг

Интуитивно понимаешь.

Отыдя прочь от нервной брани,

От лицемерья и вранья,

Для «да» и «нет» отметя грани,

Хоть в рассужденьи, хоть в молчаньи,

Стражишь ты собственное «Я».

Тебе не нужно славословьем

И резвой дерзостью пленять,

Рассудок дев, что могут сходу

Твоими и чужими стать.

Пороки, как и добродетель –

Часть мира, и ты – тоже часть,

И чтоб твой путь остался светел,

Ты перестал их отрицать.

Ты принял мир, как есть, и дальше

В своих познаниях пошёл,

Обрёл спокойствие без фальши,

Любовь, воздвигнув на престол

Своей державной ипостаси,

Где каждый день ты жизни рад,

И разум чувствами украсив,

Ты получаешь результат,

Что ставил целью достиженья.

Подруга ж, рядом, что с тобой

Прелестной, нежной теплотой

Поддержит мыслей устремленья

И усмирит твои волненья

Своею чистою красой.

И будет Музой и отрадой

И вместе с ней пожнёте вы

Плоды любви и радость правды,

И воплощение мечты!