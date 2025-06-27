Не отвергайте Призыв на Гору! (“Не отвратитесь” Евр 12:25) Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 15 июня 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ
Фрагменты:
"В 12й и 36й главах послания к Евреям говорится о сотрясении, которое произойдёт для того, чтобы осталось только непоколебимое Царство.
Евр 12:26 Которого глас тогда поколебал землю и Который ныне дал такое обещание: «ещё раз поколеблю не только землю, но и небо».
Это сотрясение относится ко 2-й главе Аггея.
Агг 2:6 Ибо так говорит Господь Саваоф: ещё раз, и это будет скоро, Я потрясу אֵת небо и אֵת землю, אֵת море и אֵת сушу, 7 и потрясу אֵת все народы…
[https://biblehub.com/interlinear/haggai/2-6.htm https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/Hag/hag2.html]
Это сотрясение есть благо. Гора Синай сотрясалась в Исходе 19:18.
Евр 12:27 ABP … показывает/означает/являет перемещение (g3331 μετάθεσις - перемещение, перестановка, переселение; перемена, смена, изменение; перенос) того, что сотрясается/колеблется. (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/12.htm)
Евр 12:28 ABP Поэтому принимая царство неколебимое, мы должны иметь благодать/благодарность/благость, которой мы будем служить Богу благоугодно с почтением и благоговением.
Павел употреблил то же самое слово, когда описывал то, как Енох был перемещён.
Евр 11:5 ABP Верой Енох был перемещён, чтобы не знать смерти, и не был найден, потому что Бог переместил его; ибо до его перемещения (g3331 μετάθεσις) он получил свидетельство, что угодил Богу. (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/11.htm)
Cм. также:
- о небесном собрании на горе Сион в Протоколе от 1 июня 2025 г. Гора Синай и гора Сион. Юбилейный 50й год. Пятидесятница https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/viewhttps://
- о Празднике Седмиц (Шавуоте) в Протоколе 25 мая 2025 г. от 25 мая 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view
https://www.youtube.com/watch?v=1a5h2GeqFwo&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=3
-про Йовель — Юбилейный Рог и Трубный Звук подробнее в Протоколе от 1 июня 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view
Видео Лиланда This is the Sudden Destruction / Внезапное Разрушение