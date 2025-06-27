BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Не отвергайте Призыв на Гору! ("Не отвратитесь" Евр 12:25) Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 15 июня 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
2 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1AMb6EcUZCHJR4dD3XNj0Tr4U-o-WZ9xU/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1V6ZhG1eKHVSOnBxkSZUSTPaaRRM2NqcZ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1rwy0v4Lgz-DppExiXswzqzKs-zufo75q/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1GsFAS39f9I_XSzOe3YK0W9lwziZnJyAj/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1m3MASn0u3_NvFu_k7jNS70NbOYJaOS1H/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1vNzz6CVnKu9lWSdFV-UYLGUpuT136n1z/view?usp=sharing


Фрагменты:

"В 12й и 36й главах послания к Евреям говорится о сотрясении, которое произойдёт для того, чтобы осталось только непоколебимое Царство.

Евр 12:26 Которого глас тогда поколебал землю и Который ныне дал такое обещание: «ещё раз поколеблю не только землю, но и небо».

Это сотрясение относится ко 2-й главе Аггея.

Агг 2:6 Ибо так говорит Господь Саваоф: ещё раз, и это будет скоро, Я потрясу אֵת небо и אֵת землю, אֵת море и אֵת сушу, 7 и потрясу אֵת  все народы…

[https://biblehub.com/interlinear/haggai/2-6.htm https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/Hag/hag2.html]

Это сотрясение есть благо. Гора Синай сотрясалась в Исходе 19:18.

Евр 12:27 ABP … показывает/означает/являет перемещение (g3331 μετάθεσις - перемещение, перестановка, переселение; перемена, смена, изменение; перенос) того, что сотрясается/колеблется. (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/12.htm)

Евр 12:28 ABP Поэтому принимая царство неколебимое, мы должны иметь благодать/благодарность/благость, которой мы будем служить Богу благоугодно с почтением и благоговением.

Павел употреблил то же самое слово, когда описывал то, как Енох был перемещён.

Евр 11:5 ABP Верой Енох был перемещён, чтобы не знать смерти, и не был найден, потому что Бог переместил его; ибо до его перемещения (g3331 μετάθεσις) он получил свидетельство, что угодил Богу. (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/11.htm)


Cм. также:


- о небесном собрании на горе Сион в Протоколе от 1 июня 2025 г. Гора Синай и гора Сион. Юбилейный 50й год. Пятидесятница https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/viewhttps://

- о Празднике Седмиц (Шавуоте) в Протоколе 25 мая 2025 г. от 25 мая 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view

https://www.youtube.com/watch?v=1a5h2GeqFwo&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=3

-про Йовель — Юбилейный Рог и Трубный Звук подробнее в Протоколе от 1 июня 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view


Русский подстрочный перевод с иврита и греческого см. на сайтах:

https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/

https://biblezoom.info/


Евреям 12 глава

в переводе Короля Иакова https://biblehub.com/kjvs/hebrews/12.htm

подстрочники

русск https://bible.by/vin/65/12/

англ ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/hebrews/12.htm


3331 μετάΘεσις - перемещение, перестановка, переселение; перемена, смена, изменение, перенос https://bible.by/strong-greek/3331/ https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3331/kjv/tr/0-1/

g3411 μισθωτός - наёмный работник (хороший или плохой); наёмный слуга, наёмник

https://bible.by/strong-greek/3411/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3411/kjv/tr/0-1/


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Видео Лиланда This is the Sudden Destruction / Внезапное Разрушение

https://vimeo.com/1093484656

https://old.bitchute.com/video/cmzAexOtkbk0/

zion pentecost mount sinai second coming of jesus christ neba luch sion leeland jones vtoroe prishestvie iisusa hrista kniga esfiri agnec na sione voskresenie prazdnik sedmic gora sinay ishod evreyam 12 glava yobel trum etotkr 14 1 evr 12 25
