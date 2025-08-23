Det Ockulta Sverige - Den Dolda Makten - Michael Oddane

OCKULTOKRATIN - Den Dolda Makten

"PG Gyllenhammar & Det Ockulta Sverige"

OCKULTOKRATIN är en ny programserie där vi skall avtäcka den dolda makten som verkar bakom kulisserna i Sverige och stora delar av världen.

Det är ett nätverk av familjer och organisationer som verkat i generationer med det man brukar kalla för ockult kunskap för att vinna pengar, makt och inflytande. Det pratas aldrig om det i mainstream media men det syns överallt om vi har ögon att se.





