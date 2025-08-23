Det Ockulta Sverige - Den Dolda Makten - Michael Oddane

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
OCKULTOKRATIN - Den Dolda Makten
"PG Gyllenhammar & Det Ockulta Sverige"
OCKULTOKRATIN är en ny programserie där vi skall avtäcka den dolda makten som verkar bakom kulisserna i Sverige och stora delar av världen.
Det är ett nätverk av familjer och organisationer som verkat i generationer med det man brukar kalla för ockult kunskap för att vinna pengar, makt och inflytande. Det pratas aldrig om det i mainstream media men det syns överallt om vi har ögon att se.
