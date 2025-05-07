Мацарот и их значение. Cозвездия в Библии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 20 апреля 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1f-J-cJ2sGt7xyIDyefQhttIWPRod-qo0/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1zTR6r9QEyySxrmxCwN-3f5qmCtm49WAi/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1sybqfL3NwKuj_Jr2JuEAjmf4XVoAt08n/view?usp=sharing
Ориг. на англ
https://docs.google.com/document/d/1Ja4ZhRJxz0-MGe4zrfz1HgxPDl_zBoG4/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zf3rzP47cjNHVL5vyMCI1mMnGSBbqAfx/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“Мы вернулись к теме Мацарот (Mazzaroth). Когда Алеф Тав Яхве явился Иову, Он говорил о небесных знаках-созвездиях, заключающих в себе иносказание и называемых Мацарот. Мы рассмотрели эти знаки-созвездия и их соответствия в Книге Откровения. Мацарот — это множественное число еврейского слова מַזָּרָה mazârâ h4216, означающего 12 небесных знаков-созвездий (которые принято называть знаками зодиака) и 36 связанных с ними созвездий. Это слово употреблено в Библии только в Иове 38:32
“Можешь ли выводить созвездия h4216 в своё время?..
Job 38:32 KJV Mazzaroth h4216 https://biblehub.com/kjvs/job/38.htm]”
Мацарот представляет порядок Яхве и Его Престола! Понятие Мацарот связано с важными событиями (вехами) Второго Пришествия Христа.
Орион — это “подобный Сыну Человеческому” из Откр 1:13
"и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облечённого в подир и по персям опоясанного золотым поясом: 16 Он держал в деснице Своей семь звёзд (Плеяды), и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей."
Иов 38:31 Можешь ли ты ... разрешить узы Кесиль (Ориона)?
Job 38:31 KJV Canst thou... loose the bands of Orion? = Можешь ли… ослабить узы/верёвки Ориона?
Новый русский перевод Иов 38:31 ... развязать пояс Ориона? https://bible.by/nrt/18/38/
Э. У. Буллингер в своей книге “Свидетельство Звёзд” (E.W Bullinger “The Witness of the Stars”) описывает созвездие Орион такими словами: “В древности слово Орион писали как Oarion, и это название происходит от еврейского корня Or, означающего свет. Поэтому Орион означает “Исходящий как свет”. Он опоясан великолепным поясом с 3 яркими звёздами; и на этом поясе висит острый меч… И это служит ещё одним доказательством того, что он и есть “Агнец, Который был заклан”...
Детали созвездия Орион отражают описание Христа как Победившего, Принца-Победителя, излучающего яркий свет”
Мацарот
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4216/kjv/wlc/0-1/
https://bible.by/strong-hebrew/4216/
Текуфа, поворот, цикл
h8622 תְּקוּפָה
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8622/kjv/wlc/0-1/
https://bible.by/strong-hebrew/8622/
См. также
Э. У. Боллингер о созвездиях на русск https://www.christ-s-body.byethost10.com/statii/ZVEZDA.html
Про Мацарот в Библии - в Протоколе 12 января 2025 https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view
Про Текуфу
Введение в Календарь Еноха https://youtu.be/-PEEIU94rws?t=398
Храм как солнечные часы https://youtu.be/wk8qRwsDaSw?t=300
Про 4 животных
Колесница Херувимов - Знамение Сына Человеческого на небе https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
https://www.youtube.com/watch?v=fS_lTzBtCOY&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=41
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/