Мацарот и их значение. Cозвездия в Библии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 20 апреля 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
4 views • 4 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1f-J-cJ2sGt7xyIDyefQhttIWPRod-qo0/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1zTR6r9QEyySxrmxCwN-3f5qmCtm49WAi/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1sybqfL3NwKuj_Jr2JuEAjmf4XVoAt08n/view?usp=sharing


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/1Ja4ZhRJxz0-MGe4zrfz1HgxPDl_zBoG4/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1zf3rzP47cjNHVL5vyMCI1mMnGSBbqAfx/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“Мы вернулись к теме Мацарот (Mazzaroth). Когда Алеф Тав Яхве явился Иову, Он говорил о небесных знаках-созвездиях, заключающих в себе иносказание и называемых Мацарот. Мы рассмотрели эти знаки-созвездия и их соответствия в Книге Откровения. Мацарот — это множественное число еврейского слова מַזָּרָה mazârâ h4216, означающего 12 небесных знаков-созвездий (которые принято называть знаками зодиака) и 36 связанных с ними созвездий. Это слово употреблено в Библии только в Иове 38:32

“Можешь ли выводить созвездия h4216 в своё время?..

Job 38:32 KJV  Mazzaroth h4216 https://biblehub.com/kjvs/job/38.htm]”

Мацарот представляет порядок Яхве и Его Престола! Понятие Мацарот связано с важными событиями (вехами) Второго Пришествия Христа.

Орион — это “подобный Сыну Человеческому” из Откр 1:13

"и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облечённого в подир и по персям опоясанного золотым поясом: 16 Он держал в деснице Своей семь звёзд (Плеяды), и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей."


Иов 38:31 Можешь ли ты ... разрешить узы Кесиль (Ориона)?

Job 38:31 KJV Canst thou... loose the bands of Orion? = Можешь ли… ослабить узы/верёвки Ориона?

Новый русский перевод Иов 38:31 ... развязать пояс Ориона? https://bible.by/nrt/18/38/


Э. У. Буллингер в своей книге “Свидетельство Звёзд” (E.W Bullinger “The Witness of the Stars”) описывает созвездие Орион такими словами: “В древности слово Орион писали как Oarion, и это название происходит от еврейского корня Or, означающего свет. Поэтому Орион означает “Исходящий как свет”. Он опоясан великолепным поясом с 3 яркими звёздами; и на этом поясе висит острый меч… И это служит ещё одним доказательством того, что он и есть “Агнец, Который был заклан”...

Детали созвездия Орион отражают описание Христа как Победившего, Принца-Победителя, излучающего яркий свет”


Мацарот

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4216/kjv/wlc/0-1/

https://bible.by/strong-hebrew/4216/


Текуфа, поворот, цикл

h8622 תְּקוּפָה

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8622/kjv/wlc/0-1/

https://bible.by/strong-hebrew/8622/


См. также


Э. У. Боллингер о созвездиях на русск https://www.christ-s-body.byethost10.com/statii/ZVEZDA.html


Про Мацарот в Библии -  в Протоколе 12 января 2025 https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view


Про Текуфу

Введение в Календарь Еноха https://youtu.be/-PEEIU94rws?t=398

Храм как солнечные часы https://youtu.be/wk8qRwsDaSw?t=300


Про 4 животных

Колесница Херувимов - Знамение Сына Человеческого на небе https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E

https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

https://www.youtube.com/watch?v=fS_lTzBtCOY&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=41

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

orionasrevelation 12 signgogmazzarothneba luchapokalipsisliland djonsleeland jones in russianotkrovenievtoroe prishestvie iisusa hristakniga iova12 zodiac signsconstellations in job in bible36 decanssozvezdiya v bibliipleyadyuzy kessiluzel himakovshmatzarotartcturusbolshaya medvedicaznamenie jenybullinger witness of the stars
