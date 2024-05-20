Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 93. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 93.

https://youtu.be/94mYC5YqAuM

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:16 — Есть ли Школа Матери Мира?

02:51 — Насколько во взаимосвязи сооружения на ВДНХ в Москве, построенные в виде ключа, с ватиканским ключом в Соборе Петра?

04:44 — У меня способность — вижу вещие сны, очень развита интуиция, очень хорошо умею предсказывать по картам. Насколько это одобряемо Тобой, и как отражается на человеке?

06:23 — Могут ли Твои ученики изцелять?

07:04 — Чтобы войти в число 144 тысяч Воинов Света, нужно иметь лишь крепкую, огненную веру в Тебя и обращаться за помощью в Молитве Света, или же что-то ещё?

07:33 — Вопрос о самоуверенности.

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-93

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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