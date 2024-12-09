Запись вебинара «Омез, омепразол и другие ингибиторы протоновой помпы и антациды. Опасность и натуральные альтернативы»

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На вебинаре вы узнаете:
· Об опасности и вреде, который наносят эти классы препаратов нашему организму;
· Об истинной причине рефлюкса;
· О натуральных альтернативах в лечении язвенных колитов, синдрома раздраженного кишечника, язв жкт, рефлюкса и других хронических состояний жкт.
Этот вебинар для:
· для людей, кому назначили эти препараты;
· для тех, кто длительно принимает их;
· для тех, кому назначили эти препараты, как часть лечения других состояний, включая хеликобактер пилори.
Ведущий вебинара: Борис Гринблат, натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить", участник ЧМ 2024 по карате киокушинкай в Токио, завершил 4 марафона (пробежав первый в 53 года), отец 4 детей (младшему 5 лет).
Купить вебинар можно по ссылке https://borisandinga.com/omez
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