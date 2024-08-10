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ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΜΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; https://rumble.com/v5ag0q5-only-christ-and-his-orthodox-church-save-our-immortal-soul.html , https://ugetube.com/watch/6BofEJjItgCP1tw .
Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΣΑΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΑΣ; ΑΣ ΘΕΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΟ EMAIL [email protected] ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://thirdtemple.org/en , ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ. (ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ "ΑΝΕΓΕΙΡΩ" ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΓΕΙΡΩ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ).
THE MESSIAH IS THE RESURRECTED GOD-MAN CHRIST, THE ONLY BEGOTTEN SON OF GOD, WHO WAS CRUCIFIED FOR OUR SINS TO SAVE OUR IMMORTAL SOULS AND UNITE US WITH OUR HOLY GOD THE FATHER. WHY ARE YOU WAITING FOR YOUR ANTICHRIST FALSE MESSIAH BY CRUCIFYING CHRIST AGAIN TODAY WITH YOUR ZIONIST UNBELIEF? SO LET'S ALL ASK THE QUESTION AS AN ORTHODOX CONFESSION OF FAITH BY SENDING IT TO THE EMAIL [email protected] OF THE ORGANIZATION OF THE ANTICHRIST ZIONIST WEBSITE https://thirdtemple.org/en , WHICH ANTICIPATES THEIR ANTICHRIST FALSE MESSIAH AND WANTS TO BUILD THE THIRD TEMPLE OF TODAY AS IT PREACHES PUBLICLY.
ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ, ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ... ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΛΗΣΤΗΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΘΥΜΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ...
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΩΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΑΠΕΙΝΑ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΕΝΑΣ ΛΗΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ" ΕΠΕΚΡΙΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΛΗΣΤΗ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23, ΣΤΙΧΟΙ: 39 "Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ".
ΟΛΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ, ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΛΗΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ ΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Καινή Διαθήκη, Προς Τίτον Κεφ. 3, στίχοι 10 "αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος".
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Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html, https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo .