Reducere radiatii temporar

Filmare din Bucuresti, unde oamenii sunt prajiti cu 5G impotriva vointei lor. Oamenii au reactii ciudate si nu se mai odihnesc noaptea, asa ca si-au cumparat aparat de masurare triaxial si testeaza solutii de reducere a radiatiilor pentru a se putea odihni corespunzator.
Aparatul inregistreaza pana la 20.000 de mW, cand afiseaza cifra 1 radiatiile depasesc acea valoare si nu mai poate masura.
Ca sa va faceti o idee cercetatorii care au masurat siguranta asupra organismelor umane afirma ca peste 1000mW este un nivel extrem si periculos:
https://rfinfo.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/safelevelsBBI-copy-1024x667.png