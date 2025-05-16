© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΝΕΟ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟ», ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://ugetube.com/watch/_LmkJ17YY4trQGDc.html , https://rumble.com/v6tgio1-orthodox-homology-of-faith-for-the-salvation-of-our-immortal-soul.html .
ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ «ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΕ», ΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.
Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ως αληθινός Ιεράρχης, πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Αμβρόσιε να συγχαίρετε δημόσια τους απλούς πολίτες μέχρι και τον βουλευτή Νικόλαο Παπαδόπουλο της δικτατορικής «σοδομοβουλής» που ομολογούν την ορθόδοξη πίστη τους στον Θεό στα μάλλον έσχατα χρόνια της μεγάλης αποστασίας με τον πνευματικό σοδομισμό της αντίχριστης σιωνιστικής παναιρεσης πανθρησκείας του οικουμενισμού. Θα έλεγα και άξιο κατά εξαίρεση βουλευτή αλλά η αντίχριστη γενοκτονική δικτατορική σοδομοβουλή απαξιώνει πλέον τον ρόλο του «βουλευτή» καθώς έχει καταλυθεί η Δημοκρατία (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html με την παγκόσμια γενοκτονική ψυχοκτονική υγειονομική δικτατορία του τρομοκορωναϊού, τα πειραματικά κορωνοεμβόλια ψυχοκτονική αυτοκτονική ρώσικη ρουλέτα θανάτου που έχουν προκαλέσει εκατομμύρια θύματα (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . Όπως θέλουν να προκαλέσουν και με την επερχομένη ψηφιακή φυλακή-φακέλωμα παρακολούθηση με την ψηφιακή-ηλεκτρονική ταυτότητα που καλούμαστε να υπογράψουμε χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά δεδομένα, που περιέχει και αποθηκεύονται στο microchip (μικρό ηλεκτρονικό υπολογιστικό και αποθηκευτικό κύκλωμα και σε άλλες άγνωστες βάσεις δεδομένων), το τσιπάκι της ταυτότητας καταδότης του αντιχρίστου 666 καταπατώντας την Θεόσδοτη αναφαίρετη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4ox4x8-state-of-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/0791bffa-4aea-4ed1-819e-949f22ec7978 , https://ugetube.com/watch/vI4yrfoFvdQEN22 . Επιπλέον ας δούμε τι επισημαίνει ο καθηγητής Ιωάννης Κυπραίος για τα mRNA/mDNA «εμβόλια» και την αντίχριστη αλλαγή του ανθρώπινου γονιδιώματος -νέο συνθετικό είδος transhuman 2.0. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1tzcps-mrnamdna-vaccines-and-the-change-of-the-human-genome-new-synthetic-species-.html . ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.
ΕΙΧΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2021 Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΡΩΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4ox4x8-state-of-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/0791bffa-4aea-4ed1-819e-949f22ec7978 , https://ugetube.com/watch/vI4yrfoFvdQEN22 ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!
...
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΩ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΝΑ ΑΣΠΑΣΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΑΣ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΩΝΟΥΜΕ ΑΞΙΩΣ ΟΛΟΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ «ΑΜΒΡΟΣΙΕ» ΕΦΟΣΟΝ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΘΕΙΤΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΤΕ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ). ΓΙΑΤΙ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού και της Μίας Αγίας Εκκλησίας του δεν μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με τους αμετανόητους αιρετικούς οικουμενιστες, μνημόνευση ψευδεπισκόπου, συμπροσευχές, συλλείτουργα για να μην γινόμαστε προδίδοντας σαν τον Ιούδα τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία του από Σώμα Χριστού ένα παναιρετικό αντίχριστο σώμα και χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση...