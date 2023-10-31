'INSANE JOE BIDEN BULLDOZING THE BORDER WALL NOW! INSANE!.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
JOE BIDEN HAS TO BE ON HEAVY MEDS OR DOING CRACK LIKE HIS MENTALLY ILL SON. I HOPE TO GOD THEY KEEP JOE AWAY FROM THE NUKE SUITCASE. THIS PSYCHO WOULD PUSH THE BUTTON IF GIVEN A CHANCE. HELL! HE CAN'T FIND HIS WAY OFF STAGES AFTER GIVING SPEECHES. NO WONDER HALF THE WORLD NOW LIVES IN BRAINDEAD AMERICA. MY WIFE AND I ARE ASHAMED WE SERVED IN THE MILITARY DURING THE VIETNAM WAR. AMERICAN DESERVES TO BE DESTROYED NOW THAT IT TOTALLY SERVES SATAN...WAKEUP!