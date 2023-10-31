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'INSANE JOE BIDEN BULLDOZING THE BORDER WALL NOW! INSANE!.
EARTH SHAKING NEWS
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147 views • 10/31/2023

JOE BIDEN HAS TO BE ON HEAVY MEDS OR DOING CRACK LIKE HIS MENTALLY ILL SON. I HOPE TO GOD THEY KEEP JOE AWAY FROM THE NUKE SUITCASE. THIS PSYCHO WOULD PUSH THE BUTTON IF GIVEN A CHANCE. HELL! HE CAN'T FIND HIS WAY OFF STAGES AFTER GIVING SPEECHES. NO WONDER HALF THE WORLD NOW LIVES IN BRAINDEAD AMERICA. MY WIFE AND I ARE ASHAMED WE SERVED IN THE MILITARY DURING THE VIETNAM WAR. AMERICAN DESERVES TO BE DESTROYED NOW THAT IT TOTALLY SERVES SATAN...WAKEUP!

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