BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Is Free Will a Right and a Law? Is Free Will Given to Every Single Soul Ever Created? Other God’s Gifts, Can Free Will Be Understood With the Mind and Intellect? Soul vs Verbal/Intellect Language
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
41 views • 4 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/eOAzvAoFiz0

20120421 The Human Soul - The Gift Of Free Will S1


Cut:

04m52s - 15m30s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“THE GIFT OF FREE WILL INVOLVES EVERY SINGLE AREA OF YOUR LIFE.

IT ALSO INVOLVES EVERY SINGLE AREA IN SOCIETY.

THE GIFT OF FREE WILL EXERCISED APPROPRIATELY CAN VASTLY CHANGE EVERY SINGLE AREA OF OUR EXISTENCE.”

@ 04m52s


“FREE WILL APPLIES TO THE SOUL NOT TO THE MIND, SO THEREFORE FREE WILL AND ALL OF THE DIFFERENT PRINCIPLES ASSOCIATED WITH FREE WILL CAN ONLY BE EMBRACED BY THE SOUL.”

@ 09m57s


“THIS FREE WILL IS A GIFT GIVEN TO THE SOUL, NOT THE MIND AND THEREFORE IT’S THE WAY THE SOUL EXERCISES FREE WILL THAT CAUSES EITHER DEGREDATION OF THE SOUL OR THE ELEVATION OF THE SOUL. IT’S NOT THE WAY THE MIND USES FREE WILL.”

@ 10m20s


“THE SOUL LANGUAGE IS THE LOUDEST LANGUAGE THAT WE HEAR ANYWAY.”

@ 13m01s (Mary Magdalene)


“IT’S MY SOUL I NEED TO CHANGE IF MY WILL IS GOING TO CHANGE.”

@ 13m42s


“UNTIL THE LAWS OF LOVE ARE IN THE HEART, IT WON’T REGULATE YOUR SOUL.”

@ 15m11s


“OUR WILL, WHICH COMES FROM OUR SOUL WILL DEFINITELY BE USED IN AN UNLOVING MANNER UNTIL I DEAL WITH MY HEART, UNTIL I DEAL WITH WHAT’S IN MY SOUL.”

@ 15m19s


Keywords
simplerelationship with godsoul fooddivine love pathsoul conditionsoul languagetrue spiritualitynew new agesoul healingsoul searchsoul developmentfeel everythingsoul transformation with goddriven by truth not fearprecious child of godgods universal lawsfree will and choicesoul awakeningi want to know everythingreincarnated jesus and mary magdalenegods giftsgift of free willmind intellect vs soulfree will and one with godgift vs right
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy