Is Free Will a Right and a Law? Is Free Will Given to Every Single Soul Ever Created? Other God’s Gifts, Can Free Will Be Understood With the Mind and Intellect? Soul vs Verbal/Intellect Language

FULL ORIGINAL:
20120421 The Human Soul - The Gift Of Free Will S1
Cut:
04m52s - 15m30s
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com
Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com
God’s Way: https://blog.godsway.net/
Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth
Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm
“THE GIFT OF FREE WILL INVOLVES EVERY SINGLE AREA OF YOUR LIFE.
IT ALSO INVOLVES EVERY SINGLE AREA IN SOCIETY.
THE GIFT OF FREE WILL EXERCISED APPROPRIATELY CAN VASTLY CHANGE EVERY SINGLE AREA OF OUR EXISTENCE.”
@ 04m52s
“FREE WILL APPLIES TO THE SOUL NOT TO THE MIND, SO THEREFORE FREE WILL AND ALL OF THE DIFFERENT PRINCIPLES ASSOCIATED WITH FREE WILL CAN ONLY BE EMBRACED BY THE SOUL.”
@ 09m57s
“THIS FREE WILL IS A GIFT GIVEN TO THE SOUL, NOT THE MIND AND THEREFORE IT’S THE WAY THE SOUL EXERCISES FREE WILL THAT CAUSES EITHER DEGREDATION OF THE SOUL OR THE ELEVATION OF THE SOUL. IT’S NOT THE WAY THE MIND USES FREE WILL.”
@ 10m20s
“THE SOUL LANGUAGE IS THE LOUDEST LANGUAGE THAT WE HEAR ANYWAY.”
@ 13m01s (Mary Magdalene)
“IT’S MY SOUL I NEED TO CHANGE IF MY WILL IS GOING TO CHANGE.”
@ 13m42s
“UNTIL THE LAWS OF LOVE ARE IN THE HEART, IT WON’T REGULATE YOUR SOUL.”
@ 15m11s
“OUR WILL, WHICH COMES FROM OUR SOUL WILL DEFINITELY BE USED IN AN UNLOVING MANNER UNTIL I DEAL WITH MY HEART, UNTIL I DEAL WITH WHAT’S IN MY SOUL.”
@ 15m19s