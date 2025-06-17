Andrew Tate erklärt in 15 Sek was Satanismus ist

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
angewandter Satanismus
😈 Andrew Tate erklärt in unter 15 Sekunden was karmische Vergeltung ist
(🇩🇪dt. Untertitel)
Genau DAS ist auch der Grund warum die dunklen Vorhaben so KLAR kommuniziert werden - es ist wie eine Reinwaschung. 🧼
👉 Warum sonst sollte man z.B.: groß "Entvölkerung" auf seine öffentlich einsehbare Agenda schreiben?
