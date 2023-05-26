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MONKEYWERX INTELLIGENCE UPDATE!
EARTH SHAKING NEWS
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284 views • 05/26/2023

MONKEYWERX IS A MUST IF YOU WANT TO TRACK THE MILITARY, GOVERNMENT, ILLEGALS AND OTHER ENTITIES AS THEY BRING FORTH THE SATANIC ONE WORLD ORDER NOW BEING FORMED THROUGHOUT THE WORLD. THE INSANE MILITARY BUILDUP GOING ON RIGHT NOW IS DESTROY THE OLD ELITE SYSTEM AND USHER IN SATANS ONE WORLD ORDER. WHEN THIS HAPPENS THE WORLD WILL TRULY BE A PRISON PLANET AND YOU AND I WILL BE HELD AS PRISONERS IF WE'RE NOT MURDERED IN THE PROCESS. SADLY, THE AVERAGE PERSON IS POSSESSED BY ENTERTAINMENT AND WILL NOT SEE WHAT'S TAKING PLACE UNTIL THE ENEMY IS ON THEIR DOOR STEP FORCING HIM OR HER INTO A FEMA CAMP. HUMAN BEING WILL CHECK IN AND NEVER BE HEARD FROM AGAIN. IT WILL ME NAZI GERMANY ON STEROIDS! THE ELITE NOW CONTROL THE WHOLE WORLD AND ALL YOU AND I CAN DO IS PREP, PRAY & GET THE HELL OUT OF THE WAY. IT'S TIME YOU WAKEUP AND REALIZE ALL OF US ARE SCREWED. HUMANITY DIDN'T WAKEUP AFTER THE JFK ASSASSINATION OR 9/11 AND NOW IT'S TOO LATE TO DO ANYTHING ABOUT...WISEUP OR PERISH...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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