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رضا البحراوي جديد - كليب اغنيه خلصت ليه يا قلم ( يا حبر بدري لسه ) [ الفيديو كليب الرسمي ] ( 2024 )
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6 views • 8 months ago
رضا البحراوي جديد - كليب اغنيه خلصت ليه يا قلم ( يا حبر بدري لسه ) [ الفيديو كليب الرسمي ] ( 2024 )
Lyrics | الكلمات : خلصت ليه ياقلم انا لسا عندي كلام .. وجوه قلبي آلام محتاج ل وصف واقلام .. خلصت ليه يا قلم انا لسا عندي كلام .. وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف آلااام .. علي كتف حملي تقيل لو شال صخر يميل .. مجروح وقلبي عليل مجروح وقلبي عليل .. من الدنيا والايام خلصت ليه يا قلم .. ياحبر بدري لسا ياحبر بدري لسا .. انا عندي كلام كتير يكفي الف قصه .. مشواري طويل انا لسا منتهتشي .. وحكايتي ماتحكتشي والصفحه ماتملتشي .. فابدري علي الختام .. مجروح وقلبي عليل من الدنيا والايام .. خلصت ليه ياقلم انا هكتب علي القاسيه .. وحكايتي مع الزمان وغدر حبايبي ليا .. والقسوه والحرمان فضفضت بيك ياقلم .. وخلصت مني اوااام من كتر ماانا بتظلم .. مش حاسب الايام عارف انا هكتب ايه .. موجوع انا قد ايه خلصت مني ليييه .. ده بدري علي الختام لو جبت مليون قلم .. يخلصو قبل الكلام ده انا وجعي اصبح علم .. ياخود تعظيم سلام انا مش قادر عليه .. مش عايز يهدي ليه بركان احزان ماليه من الدنيا والايام .. ———————————-
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