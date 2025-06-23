BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 129
VictoriaRA
32 followers
1
12 views • 2 months ago

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj Скачайте Архив Сайта по ссылке — https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 129.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/AqSzf17QkRw

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-129

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Вопрос о древнем мифе, где София, Великая Матерь Мираздания, Была изгнана со Своего Престола.

04:40 — Можно ли сегодня выходить и Читать, или Петь Поэзию Матери Мира на улице?

05:14 — Возможно ли в современное время воплотить алхимический процесс изготовления материального золота из свинца?

06:03 — Будет ли продолжение разсказа Мамина-Загорского, или разсказ уже окончен?

06:47 — Что необходимо знать о покаянии и полном прекращение греха на примере ведических сериалов «Бог Богов Махадэв», «Махакали»?

08:24 — Чем отличается цифровая цивилизация от демонической?

08:59 — Какой цвет имеют Высшие Миры?

10:33 — Может ли действие принести благо Пространству, если применены при этом методы тёмных (агрессия, лесть, ложь и др.)?

11:08 — Вопрос о Картине «ВРАта в РАй».

11:45 — Вопрос о Дуальности.

13:35 — Когда мы называем «любимый», а когда «возлюбленный»? Есть ли какое-нибудь различие?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
